『VWアルテオン』に新グレード“エレガンス”登場。インテリアカラーの拡充と優雅な外装デザイン採用

2018年10月26日
プレスリリース
フォルクスワーゲン『アルテオン（Arteon）』に新グレード“エレガンス”追加
インテリアカラーバリエーションの拡充に加え、優雅で落ち着いた佇まいのエクステリアデザイン
フォルクスワーゲングループジャパン株式会社（代表取締役社長：ティルシェア、本社：愛知県豊橋市、略称：VGJ）は、アルテオンに、3色から選べるインテリアカラーバリエーションと、優雅で落ち着いた佇まいのエクステリアデザインを特徴とした『アルテオンTSI 4モーション エレガンスArteon TSI 4MOTION Elegance）』を本日より新グレードとして追加し、全国のフォルクスワーゲン正規ディーラーにて発売いたします。
2017年10月に販売を開始したアルテオンは、スポーティかつ流麗なクーペスタイルのプロポーション、広大な室内空間、動力性能や先進安全装備などが高く評価されています。今回アルテオン日本導入2年目を迎えるにあたり、お客様からの要望が強い、インテリアの多彩なバリエーションや優雅な佇まいを特徴とする“エレガンス”を導入し、モデルラインアップを拡充します。
＜価格＞
599万円（税込）
＜ボディカラー＞
・マンガングレーメタリック
・チリレッドメタリック
・ディープブラックパールエフェクト
・パイライトシルバーメタリ
ック
・アトランティックブルーメタリック
・オリックスホワイト マザーオブパールエフェクト（有償オプションカラー）
＜オプション装備＞
ラグジュアリーパッケージ……24万8400円（税込）
・プレミアムサウンドシステム“Dynaudio”（総出力700W、16チャンネル‐11スピーカー）
・電動パノラマスライディングルーフ（電動サンシェード、UVカット機能付）
有償オプションカラー……12万9600円（税込）
・オリックスホワイト マザーオブパールエフェクト