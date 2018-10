■地図ふくびきスーパー「魔王フェス」開催!「邪獣ヒヒュルデ」登場!

地図ふくびきスーパーに「魔王フェス」が登場!「魔王フェス」では、ランクSモンスター全体の地図提供割合が通常の3%から2倍の6%になります。さらに、ランクSSモンスター全体の地図提供割合も通常の1%から2倍の2%に!また、今回は魔王系モンスター「邪獣ヒヒュルデ(ランクS)」の地図を追加!「邪獣ヒヒュルデ(ランクS)」は「究極転生」させることで、「ヒヒュドラード(ランクSS)」になります。さらに、特性やとくぎの紹介動画をご用意しましたので、ぜひご覧ください!

■「魔王フェスメダルつき10連地図ふくびきスーパー」&「魔王フェスメダルつき5連地図ふくびきスーパー」を開催!

「魔王フェスメダルつき10連地図ふくびきスーパー」を開催!ジェム3000個で10連ふくびきを1回引くごとに「魔王フェスメダル」が1枚手に入ります。さらに1日に2回だけ引ける「魔王フェスメダルつき5連地図ふくびきスーパー」も同時開催!ジェム1500個で5連ふくびきを1回引くごとに「魔王フェスメダル」が1枚手に入ります。「魔王フェスメダル」は「邪獣ヒヒュルデ(ランクS)」や「第1弾 魔王確定ふくびき券スーパー」などと交換可能です!

地図ふくびきスーパー「魔王フェス」は、下記の開催期間ごとに「魔王」モンスターの地図提供割合がアップするセレクションふくびきです!

地図ふくびきスーパー「魔王フェス」開催期間

第1弾:2018年10月27日(土)15時00分~2018年10月30日(火)14時59分

第2弾:2018年10月30日(火)15時00分~2018年11月2日(金)14時59分

第3弾:2018年11月2日(金)15時00分~2018年11月5日(月)14時59分

第4弾:2018年11月5日(月)15時00分~2018年11月7日(水)14時59分

「魔王フェスメダルつき10連地図ふくびきスーパー」開催期間

第1弾:2018年10月27日(土)15時00分~2018年10月30日(火)14時59分

第2弾:2018年10月30日(火)15時00分~2018年11月2日(金)14時59分

第3弾:2018年11月2日(金)15時00分~2018年11月5日(月)14時59分

第4弾:2018年11月5日(月)15時00分~2018年11月7日(水)14時59分

「魔王フェスメダルつき5連地図ふくびきスーパー」開催期間

第1弾:2018年10月27日(土)15時00分~2018年10月30日(火)3時59分

第2弾:2018年10月30日(火)15時00分~2018年11月2日(金)3時59分

第3弾:2018年11月2日(金)15時00分~2018年11月5日(月)3時59分

第4弾:2018年11月5日(月)15時00分~2018年11月7日(水)3時59分

第1弾の開催期間中に提供割合がアップする「魔王」モンスター

第2弾の開催期間中に提供割合がアップする「魔王」モンスター

第3弾の開催期間中に提供割合がアップする「魔王」モンスター

第4弾の開催期間中に提供割合がアップする「魔王」モンスター

■魔王フェスメダル交換所が登場!

開催期間:2018年10月27日(土)15時00分~2018年11月30日(金)23時59分

「魔王フェスメダルつき」のふくびきを引くと、「魔王フェスメダル」が手に入ります!「魔王フェスメダル」は「邪獣ヒヒュルデ(ランクS)」や「第1弾 魔王確定ふくびき券スーパー」などと交換可能です!

■魔王確定券セット登場!

各弾でピックアップされた魔王のいずれかの地図が1枚手に入る「魔王確定券セット」を販売!欲しかった魔王を仲間にできる大チャンスです!それぞれジェム9000個で、おひとり様1セットまで購入いただけます。

第1弾 魔王確定券セット

2018年10月27日(土)15時00分~2018年11月7日(水)14時59分

第1弾 魔王確定ふくびき券スーパー 1枚

10連ふくびき券スーパー 3枚

第2弾 魔王確定券セット

2018年10月30日(火)15時00分~2018年11月7日(水)14時59分

第2弾 魔王確定ふくびき券スーパー 1枚

10連ふくびき券スーパー 3枚

第3弾 魔王確定券セット

2018年11月2日(金)15時00分~2018年11月7日(水)14時59分

第3弾 魔王確定ふくびき券スーパー 1枚

10連ふくびき券スーパー 3枚

第4弾 魔王確定券セット

2018年11月5日(月)15時00分~2018年11月7日(水)14時59分

第4弾 魔王確定ふくびき券スーパー 1枚

10連ふくびき券スーパー 3枚

