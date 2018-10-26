■地図ふくびきスーパー「魔王フェス」開催！「邪獣ヒヒュルデ」登場！
地図ふくびきスーパーに「魔王フェス」が登場！「魔王フェス」では、ランクSモンスター全体の地図提供割合が通常の3％から2倍の6％になります。さらに、ランクSSモンスター全体の地図提供割合も通常の1％から2倍の2％に！また、今回は魔王系モンスター「邪獣ヒヒュルデ（ランクS）」の地図を追加！「邪獣ヒヒュルデ（ランクS）」は「究極転生」させることで、「ヒヒュドラード（ランクSS）」になります。さらに、特性やとくぎの紹介動画をご用意しましたので、ぜひご覧ください！
■「魔王フェスメダルつき10連地図ふくびきスーパー」＆「魔王フェスメダルつき5連地図ふくびきスーパー」を開催！
「魔王フェスメダルつき10連地図ふくびきスーパー」を開催！ジェム3000個で10連ふくびきを1回引くごとに「魔王フェスメダル」が1枚手に入ります。さらに1日に2回だけ引ける「魔王フェスメダルつき5連地図ふくびきスーパー」も同時開催！ジェム1500個で5連ふくびきを1回引くごとに「魔王フェスメダル」が1枚手に入ります。「魔王フェスメダル」は「邪獣ヒヒュルデ（ランクS）」や「第1弾 魔王確定ふくびき券スーパー」などと交換可能です！
地図ふくびきスーパー「魔王フェス」は、下記の開催期間ごとに「魔王」モンスターの地図提供割合がアップするセレクションふくびきです！
地図ふくびきスーパー「魔王フェス」開催期間
第1弾：2018年10月27日（土）15時00分～2018年10月30日（火）14時59分
第2弾：2018年10月30日（火）15時00分～2018年11月2日（金）14時59分
第3弾：2018年11月2日（金）15時00分～2018年11月5日（月）14時59分
第4弾：2018年11月5日（月）15時00分～2018年11月7日（水）14時59分
「魔王フェスメダルつき10連地図ふくびきスーパー」開催期間
第1弾：2018年10月27日（土）15時00分～2018年10月30日（火）14時59分
第2弾：2018年10月30日（火）15時00分～2018年11月2日（金）14時59分
第3弾：2018年11月2日（金）15時00分～2018年11月5日（月）14時59分
第4弾：2018年11月5日（月）15時00分～2018年11月7日（水）14時59分
「魔王フェスメダルつき5連地図ふくびきスーパー」開催期間
第1弾：2018年10月27日（土）15時00分～2018年10月30日（火）3時59分
第2弾：2018年10月30日（火）15時00分～2018年11月2日（金）3時59分
第3弾：2018年11月2日（金）15時00分～2018年11月5日（月）3時59分
第4弾：2018年11月5日（月）15時00分～2018年11月7日（水）3時59分
第1弾の開催期間中に提供割合がアップする「魔王」モンスター
第2弾の開催期間中に提供割合がアップする「魔王」モンスター
第3弾の開催期間中に提供割合がアップする「魔王」モンスター
第4弾の開催期間中に提供割合がアップする「魔王」モンスター
■魔王フェスメダル交換所が登場！
開催期間：2018年10月27日（土）15時00分～2018年11月30日（金）23時59分
「魔王フェスメダルつき」のふくびきを引くと、「魔王フェスメダル」が手に入ります！「魔王フェスメダル」は「邪獣ヒヒュルデ（ランクS）」や「第1弾 魔王確定ふくびき券スーパー」などと交換可能です！
■魔王確定券セット登場！
各弾でピックアップされた魔王のいずれかの地図が1枚手に入る「魔王確定券セット」を販売！欲しかった魔王を仲間にできる大チャンスです！それぞれジェム9000個で、おひとり様1セットまで購入いただけます。
第1弾 魔王確定券セット
2018年10月27日（土）15時00分～2018年11月7日（水）14時59分
- 第1弾 魔王確定ふくびき券スーパー 1枚
- 10連ふくびき券スーパー 3枚
第2弾 魔王確定券セット
2018年10月30日（火）15時00分～2018年11月7日（水）14時59分
- 第2弾 魔王確定ふくびき券スーパー 1枚
- 10連ふくびき券スーパー 3枚
第3弾 魔王確定券セット
2018年11月2日（金）15時00分～2018年11月7日（水）14時59分
- 第3弾 魔王確定ふくびき券スーパー 1枚
- 10連ふくびき券スーパー 3枚
第4弾 魔王確定券セット
2018年11月5日（月）15時00分～2018年11月7日（水）14時59分
- 第4弾 魔王確定ふくびき券スーパー 1枚
- 10連ふくびき券スーパー 3枚
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