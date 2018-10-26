【高校受験2019】兵庫県公立高校、募集定員1,000人減…加古川西（普通）40人減など

平成31年度（2019年度）公立高等学校生徒募集計画：募集定員（全日制）

兵庫県教育委員会は2018年10月25日、平成31年度（2019年度）兵庫県公立高校第1学年の募集定員を発表した。全日制の課程は、前年度（2018年度）比1,000人減の3万1,880人を募集する。

2019年3月の国公立中学校卒業見込者数は、前年比1,492人減の4万5,614人。2019年度公立高校第1学年の募集定員は、全日制の課程が3万1,880人。このうち、県立が前年度比960人減の2万7,520人、市立が前年度比40人減の4,360人。

前年度と比べて募集定員を減らす学校は、御影（普通）40人、須磨東（普通）40人、伊川谷北（普通）40人、須磨翔風（総合）40人、淡路三原（普通）40人、尼崎小田（普通）40人、尼崎（普通）40人、尼崎北（普通）40人、西宮（普通）40人、鳴尾（普通）40人、西宮南（普通）40人、伊丹（普通）40人、川西緑台（普通）40人、川西明峰（普通）40人、三田西陵（普通）40人、氷上（商業）40人、明石（普通）40人、明石北（普通）40人、加古川西（普通）40人、東播磨（普通）40人、社（普通）40人、多可（普通）40人、北条（普通）40人、姫路南（普通）40人、太子（総合）40人。募集定員を増やす学校はない。

2019年度兵庫県公立高校の入試日程について、推薦入学・特色選抜・連携型入学者選抜の適性検査・面接などは2019年2月15日、合格者発表は2月20日に実施する。一般選抜の学力検査は3月12日、総合学科の実技検査は3月13日、合格者発表は3月19日に実施する。

桑田あや