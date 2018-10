【ヤバすぎ！スゴすぎ！】ハロウィン女王、ハイディ・クルムのヤバすぎる仮装１０

ハロウィンといえばこの人、モデルで女優のハイディ・クルム。彼女は、10年以上にわたり盛大なハロウィンパーティーを開催していることで有名。毎年彼女の仮装レベルは度肝を抜くすごさ!そんな彼女の過去10年の仮装を一挙ご紹介します。

2008年 「ヒンドゥー教の女神カーリー」

こんにちは。

メイクアップアーティストのTOMMYです。



今回は、毎年盛大なハロウィンパーティーを開催する、ハイディ・クルムの過去10年の仮装スタイルをご紹介いたします。



とにかく彼女の仮装のレベルがハンパないんです!

ハイディの衣装を手がけているのは、映画の特殊効果や衣装を制作している「プロスせティック・ルネッサンス」というプロチームだそう。

そのまま映画に出演できそうな、度肝を抜く彼女の10年、早速振り返って行きましょう!

NEW YORK - OCTOBER 31: Heidi Klum attends Heidi Klum's 9th annual Halloween party at 1 OAK on October 31, 2008 in New York City. (Photo by Joe Kohen/WireImage)

2008年は、ヒンドゥー教の女神、カーリー。

血と殺戮を好む戦いの女神なんだそう。

NEW YORK - OCTOBER 31: Heidi Klum attends Heidi Klum's 9th annual Halloween party at 1 OAK on October 31, 2008 in New York City. (Photo by Joe Kohen/WireImage)

子供は間違いなく泣きますね、これ。

とにかく怖いの一言。

このお姿は、インド旅行に出かけたハイディのアシスタントが「インドの怖い女神はどう?」と彼女に提案し、採用されたんだとか!

だ、大成功ですね。。。

2009年 「カラス」

WEST HOLLYWOOD, CA - OCTOBER 31: Model Heidi Klum arrives to her 10th Annual Halloween Party Presented by MSN and SKYY Vodka held at the Voyeur on October 31, 2009 in West Hollywood, California. (Photo by Alexandra Wyman/WireImage)

2009年は、なぜか「カラス」。

2008年に比べると何となく地味に見えてしまいますが、クオリティ高すぎ!

WEST HOLLYWOOD, CA - OCTOBER 31: Heidi Klum arrives at her 10th Annual Halloween Party Presented By MSN and Skyy Vodka at Voyeur on October 31, 2009 in West Hollywood, California. (Photo by Gregg DeGuire/FilmMagic)

そ、そして、顔怖っっ!!!

翌年から特殊メイク路線に走る事になるカーリー。

まだ彼女の面影が分かるこの仮装は序盤レベル?!

2010年 「スーパーヒーロー」

Heidi Klum and SEAL attend(s) AOL presents HEIDI KLUM's Annual Halloween Party at LAVO on October 31st, 2010 in New York City. (Photo by Chance Yeh/Patrick McMullan via Getty Images)

2010年から、いよいよ特殊メイクの道を突き進むカーリー。



記念すべき2010年は、彼女いわく「スーパーヒーロー」なんだとか。。

実は、超厚底シークレットブーツを着用して巨人化させたんだそう。

当時の夫シールと並んだ姿を見ると、どれくらいデカいのかが一目瞭然!

Heidi Klum attend(s) AOL presents HEIDI KLUM's Annual Halloween Party at LAVO on October 31st, 2010 in New York City. (Photo by Chance Yeh/Patrick McMullan via Getty Images)

よくお顔を見ると、これも怖い。。。



正義の味方なのか、悪魔なのか・・・。

何のヒーロー?!

スーパーヒーロの名付けられたこの仮装、謎だらけです。

2011年その① 「死体」

LAS VEGAS, NV - OCTOBER 29: Heidi Klum arrives at her 12th Annual Halloween Party at TAO Nightclub at The Venetian on October 29, 2011 in Las Vegas, Nevada. (Photo by Michael Tran/FilmMagic)

2回パーティーを開催した2011年。



第1回目は・・・?!

何と、担架に乗って登場。

登場から気味悪いー!!

LAS VEGAS - OCTOBER 29: Heidi Klum attends her 12th Annual Halloween Party at TAO Nightclub at the Venetian on October 29, 2011 in Las Vegas, Nevada. (Photo by Chris Weeks/WireImage)

むくっと起き上がったお姿は、何と「リアルすぎる死体」。

もはや本当にハイディなのかさえ分かりません。。

とにかく気持ち悪いし、細部までのこだわりが感じられる大作?!



2011年その② 「サル」

NEW YORK, NY - OCTOBER 31: (L-R) Heidi Klum and Seal attend Heidi Klum's 12th annual Halloween party at the PH-D Rooftop Lounge at Dream Downtown on October 31, 2011 in New York City. (Photo by Paul Zimmerman/WireImage)

2011年第2回目のパーティーは、当時の夫シールと「サル」に変身。

夫婦揃ってそのまま猿の惑星に出演できそうなほど、リアルで完璧な仮装!

名乗ってもらうまで、もう誰なのか分かりません笑

2012年 「クレオパトラ」

2012年は、ハロウィーンの時期に、ハリケーン・サンディがアメリカを直撃したため、残念ながらパーティーは中止に。

この写真は、クレオパトラに仮装する予定だった彼女の幻の衣装。

2013年 「おばあちゃん」

NEW YORK, NY - OCTOBER 31: Heidi Klum attends Shutterfly Presents Heidi Klum's 14th Annual Halloween Party sponsored by SVEDKA Vodka and smartwater at Marquee on October 31, 2013 in New York City. (Photo by Cindy Ord/Getty Images for Heidi Klum)

あれ?おばあちゃんはパーティーに呼んでいないわよー!って思いきや、実はおばあちゃんに仮装したハイディ。

当時40歳だった彼女ですが、特殊メイクによってシワ、たるみ、シミなど、リアルに作られており、80歳オーバーくらいに一気に老けちゃいました!

首の筋の浮き出てる具合や、肌の色味も感動するくらいリアル。。

NEW YORK, NY - OCTOBER 31: Heidi Klum (shoe and makeup detail) attends the 2013 Heidi Klum Halloween Party at Marquee on October 31, 2013 in New York City. (Photo by Andrew Toth/FilmMagic)

そして驚くのが、足!



血管の浮き出し具合や、シミ、色味まで本当のおばあちゃんかと間違えるくらいリアルすぎ!!

ここまでくるともはや芸術ですね。。

2014年 「蝶」

NEW YORK, NY - OCTOBER 31: Heidi Klum gives Times Square visitors a sneak peek of her Halloween costume before hosting her annual party at TAO Downtown sponsored Bby Moto X on October 31, 2014 in New York City. (Photo by Dimitrios Kambouris/Getty Images for Heidi Klum)

ニューヨークのタイムズスクエアに現れたハイディは、ド派手な蝶!

蝶嫌いの私としては、この羽のグロテスク感や、触覚が本当に気持ち悪い。。

NEW YORK, NY - OCTOBER 31: Heidi Klum attends Moto X presents Heidi Klum's 15th Annual Halloween Party sponsored by SVEDKA Vodka at TAO Downtown on October 31, 2014 in New York City. (Photo by Ilya S. Savenok/Getty Images for Heidi Klum)

近くで見ると。。



うん、本当に気持ち悪い!

目の感じとか、ブツブツ模様がリアルすぎ!!

目の前に現れたら、間違いなく腰を抜かしそうです笑

2015年 「ジェシカ・ラビット」

NEW YORK, NY - OCTOBER 31: Heidi Klum attends her Halloween Party on October 31, 2015 in New York City. (Photo by Andrew Toth/WireImage)

2015年は、映画「ロジャー・ラビット」に出てくるジェシカ・ラビットに大変身!

映画から飛び出してきたかのようなリアルなお姿。

なんと、このお姿になるために、胸、お尻、顔に特殊メイクを施し、完成までに10時間かかったんだとか!!

プロの腕を実感できる芸術作品!!

2016年 「ハイディのクローン軍団」

NEW YORK, NY - OCTOBER 31: Heidi Klum attends Heidi Klum's 17th Annual Halloween Party - Arrivals at Vandal on October 31, 2016 in New York City. (Photo by Presley Ann/Patrick McMullan via Getty Images)

舞台に大きな木箱が!!



一体ナニ?!!

NEW YORK, NY - OCTOBER 31: Model Heidi Klum (3rd from Left) attends Heidi Klum's 17th Annual Halloween party at Vandal on October 31, 2016 in New York City. (Photo by Michael Stewart/FilmMagic)

木箱オープン!!



ん??!!!!

NEW YORK, NY - OCTOBER 31: Heidi Klum attends Heidi Klum's 17th Annual Halloween Party - Arrivals at Vandal on October 31, 2016 in New York City. (Photo by Presley Ann/Patrick McMullan via Getty Images)

そこには、何と6人のハイディが登場。

これ、実は、ハイディ本人の顔のマスクを特殊メイク技術で作って、モデルさんたちにそのマスクをつけてさらに特殊メイクを重ねているという、ハイレベルすぎる技術の賜物。

ちなみに、本物のハイディはどれでしょう??



正解は

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

左から3番目!

2017年 「スリラーの狼男」

NEW YORK, NY - OCTOBER 31: Heidi Klum attends her 18th Annual Halloween Party at Magic Hour Rooftop Bar & Lounge on October 31, 2017 in New York City. (Photo by Michael Stewart/Getty Images)

去年は、マイケル・ジャクソンの名曲「スリラー」で、マイケルが変身した狼男に仮装。

何時間もかけて特殊メイクをしており、そのクオリティはハロウィン仮装の域を超えています!

誰?!!

NEW YORK, NY - OCTOBER 31: Model Heidi Klum is seen performing Michael Jackson's 'Thriller' during Heidi Klum's 18th Annual Halloween Party at Magic Hour Rooftop Bar & Lounge on October 31, 2017 in New York City. (Photo by Gilbert Carrasquillo/GC Images)

そして、もちろんゾンビ達と一緒に「スリラー」に合わせてダンシング。

まるで本物のスリラーのPVを見ているみたい!



いかがでしたか?

年々、特殊メイクの技術もレベルアップし、ハロウィンの域を超えているハイディの仮装。

今年のハロウィンも、着々と準備を進めているんだそう!

今年はどんな仮装でみんなを楽しませてくれるのか、今からワクワクします。

レベルが高すぎて、仮装の参考にはなかなか難しそうですが、今年のハロウィンもハイディのように思いっきり楽しみたいものですね!!