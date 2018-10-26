1918年（大正7年）11月1日国鉄東北本線の一般駅として開業しました

※残念ながら金田一温泉駅の写真です
IGRいわて銀河鉄道厨川駅 開業100周年記念
◎記念式典 開催
《日時》
平成30年11月8日(木) 11:00
《会場》
厨川駅前広場（駅東側）
《概要》
オープニングセレモニー、来賓祝辞、くす玉開披、オリジナルグッズやお弁当の販売、コーヒーのお振舞等が予定されています
問い合わせ：IGRいわて銀河鉄道 総務部総務グループ（019-601-9981）
◎厨川駅 記念写真展
《期間》
平成30年11月1日(木)〜11月30日(金)
《場所》
厨川駅跨線橋
《内容》
開業当初の駅舎・こ線橋、地域の写真などを展示予定
◎厨川駅開業１００周年記念入場券 発売
ＩＧＲ各駅で発売している硬券入場券と同じＢ型硬券の記念入場券です。
《発売額》
140円 ※通常の入場券と同額
※1人5枚まで購入できます
《発行枚数》
500枚
《発売日》
11月1日(木) ※なくなり次第終了
《発売場所》
厨川駅 ※11月1日(木)に限り6:00から整理券配布
◎記念品配布
開業記念日11月1日(木)、厨川駅利用者、先着500人に「100周年記念ボールペン」がプレゼントされます。
※配布は9:00から
【参考】厨川駅
所在 〒020－0124 岩手県盛岡市厨川1－17－1 窓口営業時間 6:45～17:00
一日平均乗降人員 3,172人（平成２９年度）