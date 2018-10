■FFXIIよりフラン参戦!

「自由を得る覚悟」では、FFXIIよりフランがパーティ加入!クエスト報酬ではフランの★5装備品「銀の弓【XII】」「アダマン帽【XII】」を獲得可能です。

フラン from FINAL FANTASY XII

CV:深見梨加

バルフレアの相棒として空賊稼業につくヴィエラ族の女性。本来は森に住まい、その声を聞く種族であるが、故郷の森を捨て、外界へと飛び出した。

魔法の力「ミスト」への感受性が高く、周囲の異変をいち早く察知できるほか、飛空艇の副操縦士として機械にも強い。

原作のミストナックとしておなじみの「乱命割殺掌」「強甲破点蹴」といったアビリティを使いこなして戦う。

開催期間

2018年10月26日(金)15:00~2018年11月9日(金)14:59

■フランイベントガチャ開始!

イベントガチャでは、恩恵(本クエスト内でパラメータがアップ)対象キャラクターである、フラン、アーシェ、バルフレアの★5武器をピックアップ!EXアビリティ「天鼓雷音稲妻斬」が装備可能になる、アーシェ専用EX★5武器「覇王の剣【XII】」も新登場!

■イベントキャラクター経験値2倍!

イベント開催期間中、フラン、アーシェ、バルフレアのクエストにおける獲得経験値および幻獣ポイントが2倍となります。新キャラクターである「フラン」育成のチャンスです!

ディシディア ファイナルファンタジー オペラオムニア iOS版ダウンロード

ディシディア ファイナルファンタジー オペラオムニア Android版ダウンロード

(C)2017,2018 KOEI TECMO GAMES/SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA