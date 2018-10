■600万ダウンロード突破記念!「SUPERみんゴルフェス」を開催!

各種プライズにおいてプラチナランクのアイテムが通常の2倍の出現率で登場する、大型ガチャイベント「SUPERみんゴルフェス」を開催いたします。

今回の「SUPERみんゴルフェス」では、前半は「ヴァンパイア」、後半は「天使」をモチーフにした新作ギア・ウェアが登場します。新作ギアはカスタムスキル「集中力」にインパクト30UPが加わった新スキル「集中力(インパクトUP)」を搭載し、新作ウェアは最大で全パラメーターが15%UPする新スキル「本領発揮」を搭載しています。

さらに、ギアプライズには前後半を通じてパワータイプ&驚異的なパラメータを持つ次世代ギア、「グレートショットギア」、「グレートショットギア」のコントロール性能を強化した「グレートショットギア2」」が再登場し、「10回プレイ」ではプラチナランクのギアが確定で出現します。また、ウェアプライズでは「10回プレイ」×6セットで新作のウェアが必ず揃います。

SUPERみんゴルフェス開催期間

(前半)2018年10月26日(金)メンテナンス後~2018年11月1日(木)11:59

(後半)2018年11月1日(木)12:00~2018年11月6日(火)12:59

※ギアプライズの「10回プレイ」時、プラチナランクのギアが1つ確定で出現するのは、100セット目までとなります

※今回の「SUPERみんゴルフェス(前半)」で登場するアイテムには一部再登場のアイテムが含まれます

※「SUPERみんゴルフェス」の前半と後半ではギア&ウェアの内容及び確率が変更される予定です

SUPERみんゴルフェス開催期間(前半)

■「600万ダウンロード記念イベント」を開催!

600万ダウンロード突破を記念し、対象期間中、各種プライズチケットを「600万ダウンロードログインボーナス」として毎日配布するほか、各種キャンペーンを開催いたします。詳細については、ゲーム内のお知らせも併せてご覧ください。

600万ダウンロード記念ログインボーナスをプレゼント!

対象期間中にログインされた方を対象に、日替わりでコイン、600万DLフェスチケット、PR確定ギアチケットをプレゼントします。

実施期間:2018年10月26日(金)メンテナンス後~2018年11月5日(月)23:59

600万ダウンロード記念ギアが手に入る!

「みんなでゴルフ」の「ランキングトーナメント」のイベントミッションクリアや、「ランキングトーナメント」のランキング報酬で、600万ダウンロードを記念したクラブやボールなどのギアをプレゼントします。

実施期間:2018年10月29日(月)~2018年11月4日(日)23:59

「600万ダウンロード記念セール」開催!

コイン(※3)と各種プライズチケットを組み合わせた特別なセットを期間限定で販売いたします。

販売期間:2018年10月26日(金)メンテナンス後 ~ 2018年11月5日(月)23:59まで

