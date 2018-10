■イベントスチル

箕輪 斗々丸(みのわととまる)/CV:KENN

気のいい同級生ヤンキー。入学早々に主人公とのタイマンで敗れ、それ以降親友となる。裏表なく人と接し、主人公を見返りなく助けてくれる。情に厚く義理堅い、仲間内でのムードメーカーでもある。

怒りをあらわに蛇川へと詰め寄る斗々丸。いったい何が起きたのか…瞬時に場の空気が張り詰める!

金春 貴之(こんぱるたかゆき)/CV:蒼井翔太

格闘家を目指すストイックヤンキー。常にトレーニングを意識し、小柄ながらもトップクラスの強さを誇る柔術使い。入学時に主人公とのタイマンに破れて以降、斗々丸と一緒に主人公を支える良き友人となる。「女=弱い」という固定概念があるため女嫌い。

不意を突き飛来した回し蹴りを華麗にかわし、構えに移る金春。相手はよく見ると…?

■バトル画面

本作のバトル(喧嘩)は、1対1で行われる“タイマン”と、複数が入り乱れる“乱闘”の2種類あります。

どちらも簡単な操作で爽快なバトルを楽しめますが、今回もアクションが苦手な方のために、もし負けてしまっても「勝ったことにする」選択肢を用意しています。

■パッケージ用イラストが完成!

(C) Spike Chunsoft Co., Ltd. All Rights Reserved.