2018年11月22日発売予定のPS4/Nintendo Switch用ソフト「ROBOTICS;NOTES DaSH(ロボティクス・ノーツ ダッシュ)」の主題歌であるZwei(ヅヴァイ)のニューシングル「Avant Story」のジャケットデザインが公開。こちらはキャラクターデザインの福田知則氏による瀬乃宮あき穂(右・声優:南條愛乃)と行舟愛理(左・声優:鈴宮理恵)の描き下ろしとなっている。

また、瀬乃宮あき穂役・南條愛乃さんによる作詞のc/wのタイトルが「Shall we ?」に決定したことも発表された。それに際して、南條さんからのコメントも寄せられている。

今回まさかのZweiさんから作詞のお願いでびっくりしました!

あのカッコいいお二人の世界観を・・・私が・・・!?と・・・!

楽曲をいただいたところ、とてもライブ映えしそうな楽曲でZweiのお二人とファンの皆さまとの掛け合いを意識して書かせていただきました。

ライブを通じてお二人と皆さまの距離感をさらに近づけてくれる一曲になったら・・・と。

とはいえZweiのお二人の世界観もありますので、その匙加減や表現の仕方は

お話して調整させていただいたりもしたので、どんな風にカッコよく調理していただいたのか

私も聴けるのを楽しみにしています!

■CD情報

アーティスト:Zwei

タイトル:「Avant Story」(ヨミ:アバンストーリー)

2018年12月26日発売 ※11月21日より発売日が変更となりました。

価格:1,400円(税別)

【CD内容】(予定)※ジャケットはキャラクターデザイン福田知則氏の描き下ろし

M1. Avant Story ※作詞/作曲は志倉千代丸

M2. Shall we ?

M3. Next Baton 出演:瀬乃宮あき穂(cv.南條愛乃)

M4. Avant Story - off vocal -

M5. Shall we ? - off vocal –

(C)MAGES./5pb./Chiyo St. Inc.(C)2012-2014 MAGES./5pb./Nitroplus