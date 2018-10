■大型アップデート1.83「海の支配者(Masters of the Sea)」

「War Thunder」のプレイヤーであれば、誰でも無料でご参加いただける海軍OBTを開始いたしました。陸海空が一つのゲームに集まった「War Thunder」では、他では体験できない航空機と艦艇が一体となったリアルな海上戦シミュレーションをお楽しみいただくことができます。

最初はドイツ、アメリカ、ソ連の三ヶ国の海軍が登場し、忠実に再現された魚雷艇から巡洋艦に及ぶ大小80種類以上の艦艇が利用可能です。世界中のプレイヤーが操作する航空機や艦艇と対空・対水上戦闘を繰り広げましょう。今後、選択可能な国家や艦艇のクラスはアップデートで追加していく予定です。

■イギリス海軍クローズドベータテストも同時スタート!かつて世界の海を支配した女王陛下のための艦隊が26種類にも及ぶ艦艇を率いて参戦する!

アップデート1.83では4番目の海軍国として、イギリス海軍のクローズドベータテスト(CBT)も同時に開始いたしました。イギリスとしては初の海軍ツリーとなるため、独立したCBTとしてまずは実施いたします。イギリスの勝利の象徴であるフラワー級コルベットを含む大小さまざまな艦艇26種類からなる艦隊を研究・購入することが可能です。

イギリス艦隊の一員としていち早く参加を希望するプレイヤーの皆さまには、ゲーム内イベントを達成するか、イギリス海軍パックをストアで購入することによりCBTへのアクセス権を獲得することができます。海軍モードは今現在も継続開発中で、より多くの国家が海軍ツリーを設け、既に海軍ツリーが存在する国家にも多くの艦艇を追加し、新たなゲームモードや拡張されたコンテンツが今度のアップデートで実装される予定です。

HMCS Haida Pack

https://store.gaijin.net/story.php?title=Naval-Pack-HMCS-Haida&skin;_lang=ja

MTB Fairmile D Pack

https://store.gaijin.net/story.php?title=Naval-Pack-MTB-Fairmile-D&skin;_lang=ja

■アメリカ・ソ連に続いてドイツ軍ヘリコプターも投入!空の騎兵隊として戦車の救援に駆け付けよう!皆さまの要望に応えてヘリコプターミッションも改善!

すでにアメリカ・ソ連の二ヶ国で先行実施しているCBT中のヘリコプターにつきまして、新たにドイツが参戦しました。「War Thunder」で最も新しい兵器タイプのヘリコプターは、他のプレイヤーが操縦する戦車や航空機とバトルする混合戦やAIの地上車両が登場するヘリコプターvsヘリコプターのみの戦闘で利用できます。ドイツ軍のレアなヘリコプターを開発して航空支援能力を充実させましょう。

■ドイツのJu 288 C爆撃機や陸上自衛隊の75式130mm自走多連装ロケット弾発射機も実装!特別なデカールがもらえる実装記念キャンペーンも期間限定開催!

アップデート1.83の追加コンテンツには、改良されたロケーションや多数の変更にゲーム内での改善のほかにドイツのJu 288 C爆撃機や75式130mm自走多連装ロケット弾発射機(Type 75 MLRS)など複数の新しい航空機や地上車両も追加しています。

2018年11月6日(火)22:00までの期間限定で、ゲーム内の「Type 75 MLRS」を手に入れた方は、「第2混成団」のデカールが受け取れます。詳細は下記のキャンペーン告知をご確認ください。

告知ページ

http://warthunder.dmm.com/news/detail/4173

Published by (C) DMMGAMES. (C) 2018 Gaijin Entertainment. All rights reserved.