■事前登録者数が20万人を突破！

20万人達成で「Gストーン520個」、「1万ジェニー」「レベル強化素材（小）30個」「レベル強化カード（A）3個」が全ユーザーに配布される。

※本キャンペーンの実施期間は、アプリ配信時までとなります。

※事前登録数は各媒体での事前登録数及び、公式Twitterアカウント（＠HHGREAD）のフォロワー数の合算値となります。

※事前登録特典アイテムはアプリ配信後、ログインユーザーの全員にプレゼントします。

※事前登録特典は、本アプリ起動後、アプリ内にてお一人様一回のみお受け取りいただけます。

※本キャンペーンは、予告なく終了・変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。

■公式Twitter上で“ゆるアド”が公開！

“ゆるアド”は公式Twitterと公式HPで公開されている。

公式Twitter（@HHGREAD）

https://twitter.com/HHGREAD

公式ホームページ

https://hhgaapp.bn-ent.net/yuruado/

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