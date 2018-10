週末セール情報ひとまとめ『Rise of the Tomb Raider』『龍が如く0 誓いの場所』『Bayonetta』『R6S』他

PCゲームのデジタルダウンロードストアを中心に、週末に実施されている割引セールやプロモーションキャンペーン情報等をひとまとめにしてお送りします。

いよいよハロウィンの時期がやってきましたね。そうなるとGame*Spark読者が気になるのはSteamなどで行われる大規模セールではないでしょうか。噂では、2018年10月29日からSteamにてハロウィンセールが開始されるそうですが、果たして……?

『Rise of the Tomb Raider』

『Yakuza 0』:2,604円(

)

『Kingdom Come: Deliverance』:3,648円(

)

『Rise of the Tomb Raider』:1,836円(

)

『Bayonetta』:744円(

)

『Watch_Dogs 2』:2,566円(

)

『Alan Wake Franchise』:514円(

)

『Just Cause 3』:1,101円(

)

『Vanquish』:744円(

)

『Shining Resonance Refrain』:4,334円(

)

『WORLD OF FINAL FANTASY』:2,280円(

)

その他のセール情報はこちらからご確認下さい。

『Tom Clancy's Rainbow Six Siege』

『Skullgirls 2nd Encore Complete Pack』:$1.99(

)

『Dying Light: The Following ― Enhanced Edition』:$19.79(

)

『Strange Brigade』:$29.99(

)

『Sid Meier’s Civilization VI』:$19.79(

)

『PC Building Simulator』:$14.99(

)

『Moonlighter』:$14.99(

)

『Tom Clancy's Rainbow Six Siege』:$15.99(

)

『BATTLETECH』:$23.99(

)

その他のセール情報はこちらからご確認下さい。

『THE BINDING OF ISAAC: REBIRTH』

『REZ INFINITE』:$16.74(

)

『THE BINDING OF ISAAC: REBIRTH』:$7.49(

)

『ALAN WAKE』:$2.99(

)

『GALAK-Z』:$6.79(

)

その他のセール情報はこちらからご確認下さい。

『Mad Max』

1ドル以上(PAY WHAT YOU WANT)

『Scribblenauts Unlimited』

『Batman: Arkham Origins』

『Middle-earth: Shadow of Mordor Game of the Year Edition』(国内からは購入不可)

平均額以上(記事執筆時点で4.12ドル)

『Bastion』

『Mad Max』

『Injustice: Gods Among Us Ultimate Edition』

『LEGO The Incredibles』10%オフクーポン

12ドル以上

『Batman : Arkham Knight』

「Batman: Arkham Knight Season Pass」

Humble Monthly利用者向けクレジット

価格は変動するため、ご購入の際は充分お気をつけ下さい。尚、国内から正規購入が不可能のタイトルやDLCは基本的に本記事の対象外としています。この他、皆さんの知るデジタルストアや、お得なセール情報もコメント欄にて是非お聞かせ下さい。