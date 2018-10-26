週末セール情報ひとまとめ『Rise of the Tomb Raider』『龍が如く0 誓いの場所』『Bayonetta』『R6S』他

PCゲームのデジタルダウンロードストアを中心に、週末に実施されている割引セールやプロモーションキャンペーン情報等をひとまとめにしてお送りします。

いよいよハロウィンの時期がやってきましたね。そうなるとGame*Spark読者が気になるのはSteamなどで行われる大規模セールではないでしょうか。噂では、2018年10月29日からSteamにてハロウィンセールが開始されるそうですが、果たして……？

『Rise of the Tomb Raider』

『Yakuza 0』：2,604円（

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『Kingdom Come: Deliverance』：3,648円（

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『Rise of the Tomb Raider』：1,836円（

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『Bayonetta』：744円（

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『Watch_Dogs 2』：2,566円（

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『Alan Wake Franchise』：514円（

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『Just Cause 3』：1,101円（

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『Vanquish』：744円（

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『Shining Resonance Refrain』：4,334円（

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『WORLD OF FINAL FANTASY』：2,280円（

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その他のセール情報はこちらからご確認下さい。

『Tom Clancy's Rainbow Six Siege』

『Skullgirls 2nd Encore Complete Pack』：$1.99（

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『Dying Light: The Following ― Enhanced Edition』：$19.79（

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『Strange Brigade』：$29.99（

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『Sid Meier’s Civilization VI』：$19.79（

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『PC Building Simulator』：$14.99（

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『Moonlighter』：$14.99（

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『Tom Clancy's Rainbow Six Siege』：$15.99（

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『BATTLETECH』：$23.99（

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その他のセール情報はこちらからご確認下さい。

『THE BINDING OF ISAAC: REBIRTH』

『REZ INFINITE』：$16.74（

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『THE BINDING OF ISAAC: REBIRTH』：$7.49（

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『ALAN WAKE』：$2.99（

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『GALAK-Z』：$6.79（

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その他のセール情報はこちらからご確認下さい。

『Mad Max』

1ドル以上（PAY WHAT YOU WANT）

『Scribblenauts Unlimited』

『Batman: Arkham Origins』

『Middle-earth: Shadow of Mordor Game of the Year Edition』(国内からは購入不可）

平均額以上（記事執筆時点で4.12ドル）

『Bastion』

『Mad Max』

『Injustice: Gods Among Us Ultimate Edition』

『LEGO The Incredibles』10%オフクーポン

12ドル以上

『Batman : Arkham Knight』

「Batman: Arkham Knight Season Pass」

Humble Monthly利用者向けクレジット

価格は変動するため、ご購入の際は充分お気をつけ下さい。尚、国内から正規購入が不可能のタイトルやDLCは基本的に本記事の対象外としています。この他、皆さんの知るデジタルストアや、お得なセール情報もコメント欄にて是非お聞かせ下さい。