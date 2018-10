【神田】コーヒー好き必見！都内にいながら全国の厳選コーヒーが飲める

11月3日・4日は神田錦町で

出典:リビング東京Web

喫茶店文化が60年以上続く神田錦町エリア。

コーヒー豆の個性を引き出し一杯ずつ丁寧に入れるハンドドリップ形式で、長年コーヒーを提供し親しまれてきたこの街で、全国から選りすぐりのコーヒーに出会えます。

2018年11月3日・4日の2日間、1日5店、2日間で合計10店の全国から厳選された、それぞれこだわりのお店、ロースターのコーヒーが神田錦町のTERRACE SQUARE/テラススクエアで飲めるチャンスです。

同じ器具を使用し、同じ条件で抽出して提供(全店1杯500円)されるだけに、各ロースターがチョイスした産地の個性を思う存分楽しめるのです。

数量限定!

何より魅力的なのは、その日出店している、5店舗のコーヒーを飲み比べが出来る、

「5 CUPS TICKET」。

枚数限定で前売り(1000円)しているので、ぜひ手に入れて飲み比べしたいところです。

5ロースター分、1店舗あたり、1杯90cc のカップで提供されるそうですよ。

当日分もあるそうですが少ないそうですので、確実に欲しい方は前売り券をゲットしておきましょう!

<<参加ロースター>>

11月4日(日)

チョコレートや本 音楽も

メイン会場のテラススクエアでは、コーヒーが飲めるだけではなく、本屋さん(BOOK TRUCK)や、チョコレート(Minimal - Bean to Bar Chocokate - , なかたに亭)、コーヒー関連グッズ(HARIO Co., Ltd. )、セレクトショップ(FESTINA LENTE)、音楽DJ(GALLAGE RECORDS)などのショップも出店するので、ぶらぶら楽しいこと間違いなし!

さらに、会場の屋外広場では【OUR MUSIC FESTIVAL 2018】という、神田錦町に集う音楽を愛する人々による市民参加型の音楽フェスティバルも、同時に開催されているので、ゆったりと音楽を聴きながらコーヒーを飲むことができます。

参加体験型セミナーや

コーヒーについて、楽しくわかりやすくお話しをしてくれるそうですよ!

【 WHAT'S the BLACK COFFEE 】

〜 当日のプログラム 〜(予定)

■12:00〜 About the coffee / コーヒーという飲み物

■14:00〜 Quality of beans / コーヒー豆の品質

■16:00〜 Dark or Light / 焙煎による仕上がり

■会場:テラススクエア ※5店舗コーヒー飲み比べエリアの横で開催。

さらには、第2会場の錦町トラッドスクエアで、老舗喫茶"さぼうる"とそのマスター鈴木文雄 氏の写真展も開催。

温かいコーヒーを飲みながら、のんびり楽しみたいですね!

【コーヒーコレクション around 神田錦町 2018 AUTUMN】

開催日時: 2018.11.3(土)– 11.4(日) 11:00 – 18:00

Website:coffeecollection.tokyo

facebookでさらなる詳細が日々更新されています

開催場所:

メイン会場: テラススクエア エントランス内 ( 東京都千代田区神田錦町3-22)

第2会場: 錦町トラッドスクエア (東京都千代田区神田錦町3-20)

東京メトロ半蔵門線・都営新宿線・都営三田線「神保町駅」A9出口から徒歩2分

東京メトロ東西線「竹橋駅」3b出口から徒歩5分

入場料: 無料

※ドリンクやグッズ、ワークショップの参加は有料。

問い合わせ先: GLITCH COFFEE & ROASTERS

tel. 03-5244-5458

※お問い合わせ時間 10:00 – 17:00