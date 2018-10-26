声優・沼倉愛美さん、4thシングル「Desires」リリース日（10月31日）に、LINE LIVE緊急放送決定！

10月31日に4thシングル「Desires」（TVアニメ『CONCEPTION』エンディングテーマ）をリリースする人気声優・沼倉愛美さん。このたび、発売日当日となる10月31日（水）22時より、LINE LIVEを行うことが発表されました！
プログラムの内容はトークとミニライブで、トークコーナーにはライブでもお馴染みのバンドメンバーが登場し、トークを盛り上げます。普段より仲のよいメンバーとのトーク、どんな内容が飛び出すか、今から期待が高まります♪
沼倉愛美『Deisres』発売記念特番
放送日：2018年10月31日（水）22時～
出演：沼倉愛美、伊賀拓郎（Key）、香取真人（G）、中村 圭（B）、大野 陸（Dr.）
番組URL：https://live.line.me/channels/520/upcoming/9812316
商品情報
TVアニメ『CONCEPTION』エンディングテーマ
「Desires」沼倉愛美
10月31日発売
・初回限定盤は「Desires」Music VideoとMaking Movieを収録したDVD付き
【初回限定盤】
(CD+DVD) VTZL-149 1,800+税 POS：4580325 32736 6
【通常盤
(CD) VTCL-35290 1,300＋税 POS：4580325 332737 3
【収録内容】
1. Desires(TVアニメ「CONCEPTION」エンディングテーマ)
作詞・作曲：ZAI-ON 編曲：WEST GROUND
2.I Love You(TVアニメ「CONCEPTION」挿入歌)
作詞・作曲：原田アツシ 編曲：伊賀拓郎
3.What You Want
作詞：Lauren Kaori 作曲：ArmySlick、Lauren Kaori 編曲：ArmySlick
4.Desires Instrumental ver.
5.I Love You Instrumental ver.
6.What You Want Instrumental ver.
イベント情報
■リスアニ！TAIWAN 2018 公演概要
日にち：2019年12月15日（土）、16日（日）
開場：17時／開演：18時（両日とも）
会場：台湾大学体育館１F（台北）
★出演者（五十音順）
【12/15（土）】
SATURDAY STAGE
アイドルマスター ミリオンライブ！ ミリオンスターズ／Tielle&Gemie from SawanoHiroyuki[nZk]／沼倉愛美／渕上舞／三森すずこ
【12/16（日）】
SUNDAY STAGE
ASCA／井口裕香／GARNiDELiA／中島愛／Machico
公式サイト：https://www.lisani.jp/live-taiwan-jp/
沼倉愛美公式ＨＰ
沼倉愛美 公式ツイッター（＠numakura_manami）
■LINE公式アカウントサーチＩＤ @numakuramanami
(友だち追加：https://line.me/ti/p/%40numakuramanami)
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