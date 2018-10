声優・沼倉愛美さん、4thシングル「Desires」リリース日（10月31日）に、LINE LIVE緊急放送決定！

10月31日に4thシングル「Desires」(TVアニメ『CONCEPTION』エンディングテーマ)をリリースする人気声優・沼倉愛美さん。このたび、発売日当日となる10月31日(水)22時より、LINE LIVEを行うことが発表されました!

プログラムの内容はトークとミニライブで、トークコーナーにはライブでもお馴染みのバンドメンバーが登場し、トークを盛り上げます。普段より仲のよいメンバーとのトーク、どんな内容が飛び出すか、今から期待が高まります♪

沼倉愛美『Deisres』発売記念特番

放送日:2018年10月31日(水)22時~

出演:沼倉愛美、伊賀拓郎(Key)、香取真人(G)、中村 圭(B)、大野 陸(Dr.)

番組URL:https://live.line.me/channels/520/upcoming/9812316

商品情報

TVアニメ『CONCEPTION』エンディングテーマ

「Desires」沼倉愛美

10月31日発売

・初回限定盤は「Desires」Music VideoとMaking Movieを収録したDVD付き

【初回限定盤】

(CD+DVD) VTZL-149 1,800+税 POS:4580325 32736 6

【通常盤

(CD) VTCL-35290 1,300+税 POS:4580325 332737 3

【収録内容】

1. Desires(TVアニメ「CONCEPTION」エンディングテーマ)

作詞・作曲:ZAI-ON 編曲:WEST GROUND

2.I Love You(TVアニメ「CONCEPTION」挿入歌)

作詞・作曲:原田アツシ 編曲:伊賀拓郎

3.What You Want

作詞:Lauren Kaori 作曲:ArmySlick、Lauren Kaori 編曲:ArmySlick

4.Desires Instrumental ver.

5.I Love You Instrumental ver.

6.What You Want Instrumental ver.

イベント情報

■リスアニ!TAIWAN 2018 公演概要

日にち:2019年12月15日(土)、16日(日)

開場:17時/開演:18時(両日とも)

会場:台湾大学体育館1F(台北)

★出演者(五十音順)

【12/15(土)】

SATURDAY STAGE

アイドルマスター ミリオンライブ! ミリオンスターズ/Tielle&Gemie from SawanoHiroyuki[nZk]/沼倉愛美/渕上舞/三森すずこ

【12/16(日)】

SUNDAY STAGE

ASCA/井口裕香/GARNiDELiA/中島愛/Machico

公式サイト:https://www.lisani.jp/live-taiwan-jp/

沼倉愛美公式HP

沼倉愛美 公式ツイッター(@numakura_manami)

■LINE公式アカウントサーチID @numakuramanami

(友だち追加:https://line.me/ti/p/%40numakuramanami)

沼倉愛美 公式LINE BLOG