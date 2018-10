1周年の感謝を込めて、期間中ログインした方全員へのレジェンド選手のプレゼントや無料11連ガチャなどを実施します。

さらに、1周年を記念した大会「1st Anniversary WECC CHAMPIONSHIP」や特別なミッションを開催するほか、さまざまなイベントをお届けします。

「EXTRAレジェンドガチャ」をプレゼント

期間中にログインした方全員に、1周年の感謝を込めてベッカム/デル ピエロ/ロベルト カルロス/ネドヴェド/ロナウジーニョから1人獲得できる「EXTRAレジェンドガチャ」をプレゼントします。

期間:10月26日(金)メンテナンス明け後~11月12日(月)14:59まで

1st Anniversary 無料11連ガチャ

期間中に1回だけ引くことのできる、無料の11連ガチャです。「グレード93以上の★5選手カード」が獲得できます。

期間:10月26日(金)メンテナンス明け後~11月12日(月)14:59まで

1st Anniversary 福引

1日1回福引を引くことができます。「1周年グレード97以上★5確定ガチャ」や「★5確定ガチャ」などを獲得するチャンスです。

期間:10月26日(金)メンテナンス明け後~11月12日(月)14:59まで

1周年を記念したリツイートキャンペーンを開催

ウイコレ公式Twitter(@OfficialWecc)をフォローし、キャンペーンツイートをリツイートすることで、抽選で10名様にiTunes/Google Playギフトカード5000円分をプレゼント。さらに200RTを達成する毎に、プレミアムボール×5個(最大50個まで)を全員にプレゼントします。

期間:10月26日(金)メンテナンス明け後~11月12日(月)14:59まで

1st Anniversary プロメテウス 11連ガチャ

1周年を記念する特別な11連ガチャで、通常のプロメテウスガチャよりもLEGENDS確率をアップしてます。今回はロナウジーニョとカーンが登場します!

期間:10月26日(金)メンテナンス明け後~10月31日(水)14:59まで

1回限定 おまけつきプレミアムボールを販売

期間中に3,000円以上のプレミアムボールを購入すると、1回限定で「1周年グレード96以上★5確定ガチャ」のおまけがつきます。

期間:10月26日(金)メンテナンス明け後~11月12日(月)14:59まで

1st Anniversary WECC CHAMPIONSHIP

1周年記念限定の頂点を決める大会を開催します。各種報酬がパワーアップし、ファイナルの進出人数も拡大します。ライバル達と競い、豪華報酬獲得を目指そう!

期間:10月29日(月)12:00~11月4日(日)20:59まで

1st Anniversary 特別ミッション

期間中に特別ミッションをクリアすると、レジェンドEx「ロナウジーニョ」や特別なスタンプなど豪華報酬がもらえます。

期間:10月26日(金)メンテナンス明け後~11月5日(月)14:59まで

そのほかにもさまざまなイベントやキャンペーンなどを開催中!

