■新衣装「南瓜の衣装」実装!

10月26日より、10月31日のハロウィンにあわせて、ハロウィンイベントを実施いたします。イベントの一番の目玉報酬となるのが、ハロウィンの装いをイメージした新衣装「南瓜の衣装」の実装です。イベント中に出現する「南瓜の帽子」を集めて報酬と衣装をたくさん獲得しましょう。

期間:2018年10月26日~20018年11月1日

イベント詳細・衣装獲得方法

イベント中の衣装獲得方法は以下の通りです。

祭日宝探:1回45黄金で獲得できる報酬として、ランダムで衣装獲得!

アイテム交換:イベント限定アイテム「南瓜の帽子」5000と交換で衣装獲得!

7日購入:天の報酬画面にある「7日購入」にて、60000黄金購入で7日目に衣装獲得!

獲得方法は複数ございますので、それぞれにあった方法で獲得ができるため、課金が難しいユーザーにもチャンスのあるイベントとなっております。また、イベント限定アイテム「南瓜の帽子」は、イベント終了後はアイテムを使用することで、1つにつき5万金貨を獲得できます。今回のハロウィンイベントで登場する報酬の「衣装」は、見た目が変わるだけでなく戦闘力にも衣装ごとの変化があります。是非来る10月31日のハロウィンに備えて、衣装を獲得しましょう。

■G123公式アンバサダー就任記念の特別キャンペーン実施中!

10月23日、傳谷英里香さん・天龍源一郎さんお二人の公式アンバサダー就任を記念して、スペシャルキャンペーンを開催いたしました。G123の対象ツイートをリツイートし、合計1230リツイート達成でお得なアイテムをプレイヤー全員に配布いたします。また、ゲーム内報酬だけでなく、目標リツイート達成でスペシャルムービーも公開予定です。

内容:羽根×50、宝石破片×80、橙装破片×50、宝探令×10

1230RT達成で黄金×200、金貨×300万プレゼント!

特設キャンペーンページはこちら

https://g123.jp/cam/site-gshite

