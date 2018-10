【湖の中にはなにがいる？】英国発の予測不能ミステリー『ロック・ネス～湖に沈んだ謎』が面白い！

スコットランドの美しい湖畔の街で巻き起こるクライム・ミステリー。湖の怪物を思わせる奇妙な死体が発見されたことを皮切りに、次々と不可解な事件が起こっていく…展開が全く読めない英国ドラマがAXNミステリーにて日本初放送!一足先に全話視聴した筆者がネタバレを避けつつ、見どころ&キャストをご紹介します。

『ロック・ネス~湖に沈んだ謎』(2017)

あらすじ

物語の舞台は、スコットランドの冷たく穏やかな湖の町。

湖の怪物伝説が今なお残るこの町で、地元の高校生たちが悪ふざけで置いた怪物の偽死体が発見されたことで、閑静な町はにわかに色めき立つ。

牛や豚の死肉を使って作られたそれは、単なる”悪趣味ないたずら”で片付けられるが…家畜の内臓に混ざり、人間の心臓が置かれていたことから、殺人事件として捜査されることに。

時を同じくして脳の一部が欠損した死体が見つかり、地元の巡査部長アニーは、都会の警察署から派遣された強気の女性警部ローレン、そして高名な犯罪心理学者ブレイクと共に、この奇妙な殺人事件の捜査に着手する…。

一体だれが?なんのために?

この田舎町に、殺人犯が野放しになっているのだろうか…?

アニー・レッドフォード:ローラ・フレイザー

物語の中心人物となる、地元の女性刑事アニーを演じるのは、ローラ・フレイザー。

1976年、スコットランド・グラスゴー出身。

MADRID, SPAIN - OCTOBER 20: Laura Fraser and Siobhan Finneran attend 'Loch Ness' photocall at Santo Mauro Hotel on October 20, 2017 in Madrid, Spain.

『ブレイキング・バッド』(2008-2013)のシーズン5に登場した、強欲で自分の保身のためなら人殺しも厭わない計算高い女性リディア役でご存知の方も多いのではないでしょうか。

ウォルターとメスの取引をしたこともあり、ヤバイ奴ばっかりの中でもかなり強烈な女性キャラクターでした。

スピンオフである『ベター・コール・ソウル』のシーズン3にも同役でゲスト出演しています。

Laura Fraser in Better Call Saul (2015)

BBC OneのTVシリーズ『ザ・ミッシング ~消えた少年~』(2016)では、第70回英国アカデミー賞主演女優賞(テレビ部門)を獲得!イギリス・アメリカの両方で活躍しています。

『FOREVER Dr.モーガンのNY事件簿』第10話「英国貴族の男」や、

推理エンターテインメント『フーディーニ&ドイルの怪事件ファイル~謎解きの作法~』(2016)にもゲスト出演してますよ!

2018年は、『ベター・コール・ソウル』へのゲスト出演のほか、映画3作品に出演予定とのことです。

Laura Fraser in Houdini and Doyle (2016)

MADRID, SPAIN - OCTOBER 20: (L-R) Laura Fraser and Siobhan Finneran attend a photocall for 'Loch Ness' at the Santo Mauro Hotel on October 20, 2017 in Madrid, Spain.

ローレン・クイグリー警部:シヴォーン・フィネラン

田舎町で起きた殺人事件を捜査するために派遣されてきたクイグリー警部を演じるのは、シヴォーン・フィネラン。

英国ドラマファンには、『ダウントン・アビー』のシーズン2までレギュラーだった侍女のオブライエンさん役でお馴染みですね。今回はななんと、ブロンド姿で登場です!

MADRID, SPAIN - OCTOBER 20: Siobhan Finneran attends a photocall for 'Loch Ness' at the Santo Mauro Hotel on October 20, 2017 in Madrid, Spain.

『ダウントン・アビー』を降板後、イギリスiTVのコメディシリーズ『ベニドルム』(2007-2015)や『ハッピー・ヴァレー 復讐の町』(2014-)にレギュラー出演しており、主にイギリスのTVシリーズを中心に活動しています。

現在進行中の新作英国ドラマ2作品にも声が掛かっているようです!

オブライエンさんのいじわるなイメージがある…という方も多いかもしれませんが、本作では冷静沈着な頼れる女性警部を演じていますよ!

LONDON, ENGLAND - MAY 14: Siobhan Finneran attends the Virgin TV BAFTA Television Awards at The Royal Festival Hall on May 14, 2017 in London, England.

↑オブライエンさん(『ダウントン・アビー』)

LONDON, ENGLAND - SEPTEMBER 10: Siobhan Finneran attends the TV Choice Awards at The Dorchester on September 10, 2018 in London, England.

怪物はどこにいる??

何かと伏線が多く、一話終わるごとに新たな謎が現れるので、そういう複雑な展開のドラマがお好きな方にはオススメのドラマです。

『ロック・ネス』というタイトル通り、首長竜っぽい怪物「ネッシー」で有名なネス湖周辺の街が舞台になっています。都市伝説としてはかなり有名ですね。日本でもかなり知名度の高いモンスターだと思います。

…とはいえ、このドラマには別にオカルト的要素はないですが。

湖にモンスターがいる…と長年ささやかれてきた田舎町で、突然起きた殺人事件。

怪物は、本当はどこに潜んでいるのだろうか?

密接なコミュニティーの中で複雑に絡み合う人間関係。それぞれの人々が抱える過去が少しずつ明らかになっていくストーリー展開は、ミステリーとしてはかなり見ごたえのある作品だと思います。

全6話しかないので見やすい作品ですが…筆者はホントに最後まで予想できませんでした!

ミステリー好きにはオススメのドラマです。

放送情報

『ロック・ネス~湖に沈んだ謎』一挙放送

【字幕版】11月3日(土)3:00pm-

ロック・ネス~湖に沈んだ謎 | AXNミステリー

