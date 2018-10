最も稼ぐTV女優＆俳優ランキング　年収が48億円？アノ俳優＆女優さんこんなに稼いでま～す♡

海外ドラマでよく見かけるアノ人コノ人、実はこんなに稼いでいるんですよ。フォーブスによる今年の「世界で最も稼ぐテレビ女優&俳優ランキング」が発表されました。年収約48億円で、7年も連続1位となるアノ女優さんが1位に!ファンが多いNCISのポーリー・ペレットもランクイン♡

海外ドラマでよく見かけるアノ人、実はこんなに稼いでます!

LOS ANGELES, CA - SEPTEMBER 17: Actor Sofía Vergara attends the 69th Annual Primetime Emmy Awards at Microsoft Theater on September 17, 2017 in Los Angeles, California. (Photo by Jeff Kravitz/FilmMagic)

フォーブスによる2018年の「世界で最も稼ぐテレビ女優ランキング」が発表されました。

ランキングの作成に当たり、対象となった収入ですが2017年6月1日~2018年6月1日のものだそう。

その金額は、エージェント、マネジャー、弁護士の費用や税金などが差し引かれる前のものとなっています。

2018年のランキング1位の女優さんは7年連続1位!!!

BEVERLY HILLS, CA - MARCH 04: Sofía Vergara attends the 2018 Vanity Fair Oscar Party hosted by Radhika Jones at Wallis Annenberg Center for the Performing Arts on March 4, 2018 in Beverly Hills, California. (Photo by Frederick M. Brown/FilmMagic)

今年のランキングに入った女優さん達10人の総合計年収は1億6850万ドル。

昨年のトータル総合計の1億5650万ドルよりも1200万増だそう。

女優部門では、最終シーズンを迎えたアメリカ・ABCテレビの人気コメディードラマ「モダン・ファミリー」に出演しているソフィア・ベルガラ。

彼女は7年連続となる首位に輝いています。

ソフィア・ベルガラの年収は約4250万ドル(約48億円)。

ドラマ「モダン・ファミリー」への出演料の他に、一連の広告出演やライセンス契約がほぼ半分を占めているそう。

2位である女優さんの収入2450万ドルを73%も上回ったソフィア・ベルガラ。

凄い金額ですね~

WEST HOLLYWOOD, CA - SEPTEMBER 24: Pauley Perrette attends Los Angeles LGBT Center's 47th Anniversary Gala Vanguard Awards at Pacific Design Center on September 24, 2016 in West Hollywood, California. (Photo by Gabriel Olsen/Getty Images)

女優さんの後に男優さんをご紹介していきますが・・・

どの男優さんも敵わない金額ですよ~

さて、そんな最も稼ぐTV女優ランキング&最も稼ぐTV男優ランキングをご覧ください。

(お金のお話で・・・下世話な感じがして申し訳ないです。不愉快に感じられた方がいらしたらお許しを)

最も稼ぐTV女優ランキング【2018年】

第10位 ポーリー・ペレット《年収850万ドル/約9億5,142万円》

主な出演作:NCIS

BEVERLY HILLS, CA - DECEMBER 04: Actress Pauley Perrette attends the TrevorLIVE Los Angeles 2016 Fundraiser at the Beverly Hilton Hotel on December 04, 2016 in Beverly Hills, California. (Photo by Jeffrey Mayer/WireImage)

第9位 クレア・デインズ 《年収900万ドル/約10億738万円》

主な出演作:HOMELAND

NEW YORK, NY - OCTOBER 11: Claire Danes attends the 20th Anniversary Gala to Celebrate Hudson River Park at Pier 60 on October 11, 2018 in New York City. (Photo by Jamie McCarthy/Getty Images for Hudson River Park)

第8位 ケリー・ワシントン《年収1100万ドル/約12億3,125万円》

主な出演作:スキャンダル

NEW YORK, NY - JUNE 10: Kerry Washington attends the 72nd Annual Tony Awards at Radio City Music Hall on June 10, 2018 in New York City. (Photo by Jemal Countess/Getty Images for Tony Awards Productions )

第6位 メリッサ・ローチ《年収1200万ドル/約13億4,318万円》

主な出演作:ビッグバン・セオリー

LOS ANGELES, CA - JANUARY 29: Actor Melissa Rauch attends The 23rd Annual Screen Actors Guild Awards at The Shrine Auditorium on January 29, 2017 in Los Angeles, California. 26592_009 (Photo by Dimitrios Kambouris/Getty Images for TNT)

第6位 メイエム・ビアリク《年収1200万ドル/約13億4,318万円》

主な出演作:ビッグバン・セオリー

LOS ANGELES, CA - JUNE 10: Actress Mayim Bialik attends a private celebration of The 70th Anniversary of Israel hosted by the Consul General of Israel, Los Angeles, Sam Grundwerg on June 10, 2018 in Los Angeles, California. (Photo by Allen Berezovsky/Getty Images)

第5位 ジュリー・ボーウェン《年収1250万ドル/約13億9,914万円》

主な出演作:モダン・ファミリー

BEVERLY HILLS, CA - FEBRUARY 27: Julie Bowen attends The Women's Cancer Research Fund's An Unforgettable Evening Benefit Gala - Arrivals at the Beverly Wilshire Four Seasons Hotel on February 27, 2018 in Beverly Hills, California. (Photo by Presley Ann/Patrick McMullan via Getty Images)

第4位 マリスカ・ハージティ《年収1300万ドル/約14億5,511万円》

主な出演作:LAW&ORDER:性犯罪特捜班

MONTE-CARLO, MONACO - JUNE 15: Mariska Hargitay attends the opening ceremony of the 58th Monte Carlo TV Festival on June 15, 2018 in Monte-Carlo, Monaco. (Photo by Tony Barson/FilmMagic)

第3位 エレン・ポンピオ《年収2350万ドル/約26億3,040万円》

主な出演作:グレイズ・アナトミー

BEVERLY HILLS, CA - OCTOBER 19: Actress Ellen Pompeo arrives at the GLSEN Respect Awards at the Beverly Wilshire Four Seasons Hotel on October 19, 2018 in Beverly Hills, California. (Photo by Gregg DeGuire/Getty Images)

第2位 ケイリー・クオコ《年収2450万ドル/約27億4,233万円》

主な出演作:ビッグバン・セオリー

PACIFIC PALISADES, CA - OCTOBER 06: Kaley Cuoco arrives at the 9th Annual Veuve Clicquot Polo Classic Los Angeles at Will Rogers State Historic Park on October 6, 2018 in Pacific Palisades, California. (Photo by Steve Granitz/WireImage)

第1位 ソフィア・ベルガラ《年収4250万ドル/約47億5,710万円》

主な出演作:モダン・ファミリー

LOS ANGELES, CA - SEPTEMBER 17: Actor Sofía Vergara attends the 69th Annual Primetime Emmy Awards at Microsoft Theater on September 17, 2017 in Los Angeles, California. (Photo by John Shearer/WireImage)

いかがですか?

海外ドラマファンであれば、ご存じの顔ぶれが揃っているのではないでしょうか?

2位になったのケイリー・クオコですが、コメディードラマ「ビッグバン・セオリー」の出演料がこの収入の95%を占めているそうですから・・・

「ビッグバン・セオリー」が人気があって、どれほどここからお給料を貰っているのか分かりますね~

LOS ANGELES - MARCH 13: 'The Reclusive Potential' - Pictured: Rajesh Koothrappali (Kunal Nayyar), Howard Wolowitz (Simon Helberg), Bernadette (Melissa Rauch), Sheldon Cooper (Jim Parsons), Penny (Kaley Cuoco), Amy Farrah Fowler (Mayim Bialik) and Leonard Hofstadter (Johnny Galecki). A brilliant but reclusive scientist, Doctor Wolcott (Peter MacNicol), invites Sheldon to his cabin in the middle of nowhere, and Leonard, Raj and Howard go along for the trip. Also, Penny and Bernadette improvise after Amy doesn't like the tame bachelorette party they planned for her, on THE BIG BANG THEORY, Thursday, April 12 (8:00-8:31 PM, ET/PT) on the CBS Television Network. (Photo by Bill Inoshita/CBS via Getty Images)

それに、ケイリー・クオコは、「ビッグバン・セオリー」の出演している男優さんらと共に、共演している女優のメイエム・ビアリクとメリッサ・ローチのギャラを上げるためにおよそ100万ドルだった1話当たりの出演料を90万ドルへと下げそう。

この取り決めによって、6位に初登場で、メリッサ・ローチとメイエム・ビアリクがタイでランクインしています。

彼女達2人の出演料は、共演者キャストによる交渉のおかげで1話当たりおよそ50万ドルに増加しそうですから、共演者たちに感謝ですね。

15シーズンにわたって「グレイズ・アナトミー」に主演しているエレン・ポンピオは、メレディス・グレイ役を演じ続けたおかげで、巨額の前払い出演料&ドラマが上げる収益の一部や、スピンオフドラマ「Station 19」のプロデュース料を得ているそうです。

「LAW&ORDER:性犯罪特捜班」のマリスカ・ハージティ

「モダン・ファミリー」のジュリー・ボーウェンらは、ドラマ出演料のみの金額のようです。

「HOMELAND」のクレア・デインズが年収900万ドルを稼いで、9位でランキングに復帰。

一方で昨年のランキングに名前があったのに、姿を消してしまった女優さん方は・・・

ロビン・ライト、

ミンディ・カリング、

プリヤンカー・チョープラーの3人のいずれも打ち切りや新エピソードの更新などがなくランキングから外れてしまいました。

※ドルのレートは10月26日の外国為替レート換算によります。

世界で最も稼ぐテレビ男優ランキングも1位は4年連続!

フォーブスによる今年の「世界で最も稼ぐテレビ男優ランキング」ですが・・・・

こちらも同じく、最終シーズンを迎えたアメリカのCBSテレビの人気コメディードラマ「ビッグバン・セオリー」の出演者と「モダン・ファミリー」の俳優陣がランキングを独占する結果となっています。

最も稼ぐTV男優ランキング【2018年】

1位になったのは、ジム・パーソンズで、2650万ドル(約29億8000万円)。

もちろんこちらも2017年6月1日~2018年6月1日までの税金や諸経費などを差し引く前の総収入です。

ジム・パーソンズは、ドラマ「ビッグバン・セオリー」以外にも、インテルなどの企業の広告出演やスピンオフドラマ「ヤング・シェルドン」のプロデュース収入などによってこの収入になったそう。

彼も4年連続となる首位に輝いています。

さて、そんなランキングを見て見ましょう。

第10位 アンドリュー・リンカーン《年収1100万ドル/約12億3,125万円》

主な出演作:ウォーキング・デッド

LOS ANGELES, CA - SEPTEMBER 27: Andrew Lincon arrives at the Premiere Of AMC's 'The Walking Dead' Season 9 at the DGA Theater on September 27, 2018 in Los Angeles, California. (Photo by Jerod Harris/Getty Images)

第9位 タイ・バーレル《年収1200万ドル/約13億4,318万円》

主な出演作:モダン・ファミリー

LOS ANGELES, CA - AUGUST 11: Actor Ty Burrell attends the 'Kids In The Spotlight' Cocktails for a Cause at Paloma on August 11, 2018 in Los Angeles, California. (Photo by Paul Archuleta/Getty Images)

第8位 ジェシー・タイラー・ファーガソン《年収1300万ドル/約14億5,609万円》

主な出演作:モダン・ファミリー

LOS ANGELES, CA - OCTOBER 20: Jesse Tyler Ferguson arrives for 2018 From Paris with Love Children's Hospital Los Angeles Gala at L.A. Live Event Deck on October 20, 2018 in Los Angeles, California. (Photo by Gabriel Olsen/FilmMagic)

第7位 エリック・ストーンストリート《年収1350万ドル/約15億1,209万円》

主な出演作:モダン・ファミリー

HOLLYWOOD, CA - APRIL 16: Eric Stonestreet arrives for the FYC Event for ABC's 'Modern Family' at Avalon on April 16, 2018 in Hollywood, California. (Photo by Gabriel Olsen/FilmMagic)

第6位 エド・オニール《年収1400万ドル/約15億6,810万円》

主な出演作:モダン・ファミリー

MODERN FAMILY - ABC's 'Modern Family' stars Ed O'Neill as Jay Pritchett. (Robert Ashcroft via Getty Images)

第5位 マーク・ハーモン《年収1900万ドル/約21億2,813万円》

主な出演作:NCIS

SANTA MONICA, CA - SEPTEMBER 07: Mark Harmon attends the 2018 Stand Up To Cancer fundraising special telecast at Barker Hangar on September 7, 2018 in Santa Monica, California. (Photo by Michael Tullberg/Getty Images)

第3位 クナル・ネイヤー《年収2350万ドル/約26億3,216万円》

主な出演作:ビッグバン・セオリー

LOS ANGELES, CA - JULY 30: Kunal Nayyar attends the Hallmark's 'Put In Into Words' Campaign Launch Party on July 30, 2018 in Los Angeles, California. (Photo by JB Lacroix/WireImage)

第3位 サイモン・ヘルバーク《年収2350万ドル/約26億3,216万円》

主な出演作:ビッグバン・セオリー

LOS ANGELES - APRIL 24: 'The Bow Tie Asymmetry' - Pictured: Howard Wolowitz (Simon Helberg). When Amy's parents and Sheldon's family arrive for the wedding, everybody is focused on making sure all goes according to plan -- everyone except the bride and groom, on the 11th season finale of THE BIG BANG THEORY, Thursday, May 10 (8:00-8:31 PM, ET/PT) on the CBS Television Network. (Photo by Michael Yarish/CBS via Getty Images)

第2位 ジョニー・ガレッキ《年収2500万ドル/約28億17万円》

主な出演作:ビッグバン・セオリー

WEST HOLLYWOOD, CA - OCTOBER 19: Johnny Galecki at 'The Big Bang Theory' Press Conference at the London Hotel on October 19, 2018 in West Hollywood, California. (Photo by Vera Anderson/WireImage)

第1位 ジム・パーソンズ《年収2650万ドル/約29億6,818万円》

主な出演作:ビッグバン・セオリー

WEST HOLLYWOOD, CA - OCTOBER 19: Jim Parsons at 'The Big Bang Theory' Press Conference at the London Hotel on October 19, 2018 in West Hollywood, California. (Photo by Vera Anderson/WireImage)

最も稼ぐTV女優ランキングと同じく「ビッグバン・セオリー」に出演している俳優陣が1,2,3位に耀きました。

ジム・パーソンズ

ジョニー・ガレッキ

サイモン・ヘルバーク

クナル・ネイヤーらは、先ほどもご紹介したように・・・

共演している女優さんのメイエム・ビアリクとメリッサ・ローチのギャラを上げるために、自身の収入を下げたことから、今年の収入は昨年から減少。

ただし、4人はドラマが上げる収益の一部も受け取っているために、年間100万ドル以上の収入増加となっているそうですよ。

5位にランクインした、こちらも大人気なドラマ「NCIS ~ネイビー犯罪捜査班」のマーク・ハーモンも「ビッグバン・セオリー」の出演者と同じようにドラマの収益の一部を受け取っているそうです。

「ウォーキング・デッド」のアンドリュー・リンカーンが初のランキングしたのには、降板することが決まったものの・・・・アンドリュー・リンカーンラストとなる最新シーズンで多額の出演料を得られたからだそうです。

俳優ランキングから姿を消した男優は・・・・

「ハウス・オブ・カード」のケヴィン・スペイシー。

皆様すでにご承知でしょうが・・・

過去の猥褻疑惑が次々と発覚してしまい、降板させられたケヴィン・スペイシーは、出演したエピソードが対象となる期間になかったためにランキングから外れてしまいました。

LOS ANGELES, CA - NOVEMBER 15: (L-R) Jeremy Maguire, Ariel Winter, Jesse Tyler Ferguson, creator Steven Levitan, Aubrey Anderson-Emmons, Rico Rodriguez, Nolan Gould, Ed O'Neill, Ty Burrell, Sofia Vergara, Julie Bowen, Christopher Lloyd, Eric Stonestreet and Sarah Hyland attend at ABC Celebrates The 200th Episode Of 'Modern Family' at Fox Studios on November 15, 2017 in Los Angeles, California. (Photo by Jon Kopaloff/FilmMagic)

こういったランキングを見ると、アメリカのでの人気のドラマがどういったものなのか?

ちょっと日本からは見えない部分が見えるような気がします。

それにしても億を簡単に超えるということは、日本のテレビドラマの俳優さんではありえないことですからね~

もちろん、アメリカで制作されるテレビドラマは世界中の人が目にするためこの金額になるのでしょうが・・・それにしてもすごい金額です。

もしも、このランキングに入っている女優&俳優さんのドラマを観たことがない方は、ぜひこの機会に彼らが出演している海外ドラマをご覧になられてみるのもいいかもしれませんね。

