【トップチャレンジリーグ1stステージ】三菱重工相模原が栗田工に大きく点差をつけて勝利

トップチャレンジリーグ2018-2019は10月26日 (金)、秩父宮ラグビー場で三菱重工相模原ダイナボアーズ vs 栗田工業ウォーターガッシュの試合が行われた。前半を三菱重工相模原 21 - 0 栗田工で折り返し、最終スコアを三菱重工相模原が38 - 0で栗田工を降して、38点差の大差での勝利となった。
メンバー
■ 三菱重工相模原ダイナボアーズ
1 PR 李城鏞
2 HO 安江祥光
3 PR 成昂徳
4 LO 徳田亮真
5 LO ダニエル・リンディ ー
6 FL トーマス優デーリックデニイ
7 FL ヘイデン・ベッドウェル・カーチス
8 NO8 土佐誠(C)
9 SH 西舘 健太
10 SO ダニエル・ホーキンス
11 WTB 川上剛右
12 CTB マイケル・リトル
13 CTB マット・ヴァエガ
14 WTB 関本圭汰
15 FB 中濱寛造
16 RE 大塚憂也
17 RE アルバート・アナエ
18 RE 藤田幸仁
19 RE リシュケシュ・ペンゼ
20 RE 小林訓也
21 RE 比屋根裕樹
22 RE レポロテビタ
23 RE 森田慶良
■ 栗田工業ウォーターガッシュ
1 PR 金亨志
2 HO 前田篤志
3 PR 今村光希
4 LO 川瀬大輝
5 LO ジェイコブ・エリソン
6 FL 丸山尚城
7 FL 藤原慎介
8 NO8 ワイクリフ・パールー
9 SH 本村旨崇
10 SO タマティ・エリソン
11 WTB 坂本英人
12 CTB 中島拓也(C)
13 CTB 水野拓人
14 WTB ベン・ポルトリッジ
15 FB 杉森健太郎
16 RE 徳山孝志
17 RE 栗原良多
18 RE 出渕賢史
19 RE 中尾光男
20 RE 平井伸幸
21 RE 大政亮
22 RE 太田光一
23 RE 菅沼神兵