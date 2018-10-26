＜レスリング＞《速報》太田忍と下山田培に敗者復活戦の可能性…2018年世界選手権・第7日

（2018年10月26日、ハンガリー・ブダペスト）
男子グレコローマン（前日開始階級）
【55kg級】田野倉翔太（東京・自由ヶ丘学園高教） 21選手出場
敗復戦 ●［5-5］Liguo CAO（中国）
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【63kg級】遠藤功章（日体大） 27選手出場
敗復戦 ●［5-7］Rahman BILICI（トルコ）
男子グレコローマン
※太田忍と下山田培には、敗者復活戦の可能性あり
【60kg級】太田忍（ALSOK） 31選手出場
２回戦 ●［5-7］ Aidos SULTANGALI（カザフスタン）
１回戦 ○［Ｔフォール、9-1］Mehrdad Abdmohammad MARDANI（イラン）
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【67kg級】下山田培（警視庁） 33選手出場
準々決勝 ●［フォール、1:32=0-7］Gevorg SAHAKYAN（ポーランド）
３回戦 ○［Ｔフォール、8-0］Ignazio SANFILIPPO（イタリア）
２回戦 ○［Ｔフォール、9-0］Manish MANISH（インド）
１回戦 ＢＹＥ
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【87kg級】角雅人（自衛隊） 34選手出場
１回戦 ●［1-2］Denis Maksymilian KUDLA（ドイツ）
※敗者復活戦に回れず