【ダークホース登場】7代目ジェームズ・ボンドの最有力候補9人！

『007』シリーズ25作となる『Bond25(仮)』を最後にボンド役を降板するダニエル・クレイグ。型破りなボンドで人気を博したダニエルの後を継ぐのは誰なのか?Skybetのオッズを参考に、現時点での最有力候補9人を予想ランキング形式でご紹介します。

まずは歴代ボンドを振り返ろう

ジェームズ・ボンドのセクシー&ダンディーなイメージを作り上げた俳優といえば、やはり初代のショーン・コネリー。

昔イギリス人の友人に聞いた話ですが、ショーン・コネリーのセクシー&ダンディーボンドを真似をしようと、片方だけ眉毛を動かす彼の仕草を真似する男性が大勢いたのだとか。(片方だけというのがポイント!)

ジョージ・レーゼンビーは1作のみの出演にもかかわらず、007ファンの間では根強い人気!歴代で唯一のヨーロッパ外、オーストラリア出身俳優です。

金曜ロードショーで日本人にも認知度が高いボンドは、ロジャー・ムーアでしょうか?

ティモシー・ダルトンの演じたボンドは、もっとも原作に近いと称されています。

ピアース・ブロスナンが出演した007作品は、ボンド自身もさることながら、ボンドガールが対等に活躍したことが注目されました。

そして、異端児のダニエル・クレイグ。007の定番ドライマティーニではなく、ビールをラッパ飲みするワイルドなボンドが大人気に。

さて7代目は『多様性』の流れを汲んだボンドになるのか、オリジナルのボンドのイメージに戻るのか、最有力候補とされる俳優を紹介する前に、歴代のジェームズ・ボンドの一覧を見てましょう。

初代〜6代目ボンドの一覧

初代:ショーン・コネリー

スコットランド出身

<出演作品>

第1作007 ドクター・ノオ Dr. No

第2作007 ロシアより愛をこめて From Russia with Love

第3作007 ゴールドフィンガー Goldfinger

第4作007 サンダーボール作戦 Thunderball

第5作007は二度死ぬ You Only Live Twice

第7作007 ダイヤモンドは永遠に Diamonds Are Forever

番外編ネバーセイ・ネバーアゲイン Never Say Never Again

2代目:ジョージ・レーゼンビー

オーストラリア出身

<出演作品>

第6作女王陛下の007 On Her Majesty's Secret Service

3代目:ロジャー・ムーア

イギリス出身

<出演作品>

第8作007 死ぬのは奴らだ Live and Let Die

第9作007 黄金銃を持つ男 The Man with the Golden Gun

第10作007 私を愛したスパイ The Spy Who Loved Me

第11作007 ムーンレイカー Moonraker

第12作007 ユア・アイズ・オンリー For Your Eyes Only

第13作007 オクトパシー Octopussy

第14作007 美しき獲物たち A View To A KIll

4代目:ティモシー・ダルトン

イギリス出身

<出演作品>

第15作007 リビング・デイライツ The Living Daylights

第16作007 消されたライセンス Licence To Kill

5代目:ピアース・ブロスナン

アイルランド出身

<出演作品>

第17作007 ゴールデンアイ GoldenEye

第18作007 トゥモロー・ネバー・ダイ Tomorrow Never Dies

第19作007 ワールド・イズ・ノット・イナフ The World Is Not Enough

第20作007 ダイ・アナザー・デイ Die Another Day

6代目:ダニエル・クレイグ

イギリス出身

<出演作品>

第21作007 カジノ・ロワイヤル Casino Royale

第22作007 慰めの報酬 Quantum of Solace

第23作007 スカイフォール Skyfall

第24作007 スペクターSpectre

第25作『Bond25(仮)』

では、7代目の有力候補者を見ていきましょう!

7代目ジェームズ・ボンド有力候補者予想ランキング9位〜7位!

予想第9位:ジャック・ヒューストン

35歳/イギリス出身

リメイク版『ベン・ハー』の主役に抜擢され、注目されているイギリス人俳優。俳優のトニー・ヒューストンを父に持ち、祖父はアカデミー監督賞を受賞した大物映画監督ジョン・ヒューストンという超サラブレッド。

予想第8位:オーランド・ブルーム

41歳/イギリス出身

『パイレーツ・オブ・カリビアン』シリーズで人気のオーランド。今回の候補者の中でも最も日本人に知名度が高い俳優の一人ではないでしょうか?

オーランドは、7代目子供の頃から007シリーズのファンで、ぜひともボンドを演じたいと自ら名乗りをげています。もし自分が選ばれたら、どんなボンドを演じるかも考えているのだとか!

予想第7位:ジェームズ・ノートン

33歳/イギリス出身

『グランチェスター 牧師探偵シドニー・チェンバース』で牧師役を演じるジェームズですが、実はケンブリッジ大学で神学を専攻していたのだとか!まさに適役ですね。不思議な感じがする甘いマスクが人気で、常に有力候補の上位に名前が挙がっています。

7代目ジェームズ・ボンド有力候補者予想ランキング6位〜4位!

予想第6位:エイダン・ターナー

35歳/アイルランド出身

『007』シリーズの制作会社MGMが発表した7代目ボンド候補のひとり。

映画『ホビット』シリーズや、ドラマ『風の勇士 ポルダーク』、最近ではアガサ・クリスティーの『そして誰もいなくなった』にも出演しています。

予想第5位:ヘンリー・カヴィル

35歳/イギリス・ジャージー島出身

『ミッション:インポッシブル/フォールアウト』や『コードネーム U.N.C.L.E.』などのスパイ映画に出演しているヘンリーにジェームズ・ボンドの姿を重ねるファンも多いようです!ヘンリー本人も、クレイグの後を継いでボンドを演じたいと語っています。

実は2005年にダニエル・クレイグと一緒に6代目ボンドのオーディションを受けていたのだとか。

予想第4位:イドリス・エルバ

46歳/イギリス出身

イドリスもMGM者が発表したボンド有力候補者のひとり。

ダニエル・クレイグの降板が噂されるようになってから、ファンの間でイドリスを推す声が多く、『次のジェームズ・ボンドは誰がいい?』というようなファン投票ではイドリスがダントツのトップです。

候補者の中では年齢が最も高いのですが、MGM社はイドリスは若く見えるので問題ないとしています。筆者も個人的にはイドリスがイチオシです!

7代目ジェームズ・ボンド有力候補者予想ランキング3位〜1位!

予想第3位:トム・ハーディー

41歳/イギリス出身

人気のイギリス人俳優ということで、ボンド候補としても名前がいち早く囁かれていたトム・ハーディー。『The Daily Mail』では、5代目ボンドのピアース・ブロスナンが7代目のボンドはトム・ハーディーに演じてほしいと太鼓判!

予想第2位:トム・ヒドルストン

37歳/イギリス出身

トム続きですが…トム・ヒドルストンもMGM社が発表したボンド有力候補者のひとり。彼かイドリスでほぼ決定なのでは?囁かれていた矢先に、決定権を持つをいわれるMGMのプロデューサー、バーバラ・ブロッコリがトムの起用に難色を示しているとの噂が…。

予想第1位:リチャード・マッデン

32歳/スコットランド出身

ダークホース登場です!実写映画『シンデレラ』や『ゲーム・オブ・スローンズ』のロブ・スターク役でおなじみのリチャードが、7代目ボンド予想ランキングの1位に急浮上しました。その理由は、ドラマ『ボディガード 守るべきもの』でリチャードの演技を見たバーバラ・ブロッコリが『彼こそボンドにふさわしい!』とすっかり気に入ってしまったからと言われています。

以上、Skybetの現時点でのオッズを参考にランキングしました。

プロデューサーお墨付きのリチャードが突っ走るのか、はたまた新たな候補者が登場するのか…バーバラさんはダニエル・クレイグに未練もあるようですし、二転三転しそうな『7代目ジェームズ・ボンド ダービー』から目が離せません!

女性のボンドもありでは?という声も一時期ありましたが、個人的にはアジア系のボンドも見てみたいです!ダニエル・デイ・キムや真田広之さんあたりいかがでしょう?