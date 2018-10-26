＜レスリング＞ブルガリア女子から7年ぶりのチャンピオン誕生…2018年世界選手権・第6日

【ブダペスト（ハンガリー）】2018年世界選手権第6日は10月25日、当地で女子4階級のファイナルが行われ、日本が軽量2階級を制したほか、中国とブルガリアが勝った。

57kg級は今年2月のアジア選手権59kg級優勝の栄寧寧（中国）が、決勝で欧州＆U-23欧州選手権優勝のビリャナ・ジフコワ・デュドバ（ブルガリア）を破って優勝。昨年優勝がなかった中国に世界一をもたらした。

2016年リオデジャネイロ・オリンピックを含めて4年連続世界一を目指していたヘレン・マルーリス（米国）は1回戦で欧州選手権3位のアルヨナ・コレスニク（アゼルバイジャン）に第2ピリオド、押し倒されてフォール負け。敗者復活戦に回ることなく姿を消した。

62kg級は欧州選手権優勝のタイベ・ユセイン（ブルガリア）が優勝。同国からは2011年のスタンカ・ズラテバ（72kg級）以来、7年ぶりのチャンピオン誕生となった。

各階級のメダル獲得選手は下記の通り。

女子

【50kg級】

▼決勝

須﨑優衣（日本）○［Ｔフォール、10-0］●Stadnik, Mariya（アゼルバイジャン）

▼3位決定戦

Sun, Yanan（中国）○［Ｔフォール、10-0］●Kim, Son-Hyang（北朝鮮）

Livach, Oksana（ウクライナ）○［10-5］●Ritu, Ritu（インド）

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【53kg級】

▼決勝

奥野春菜（日本）○［Ｔフォール、11-0］●Hildebrandt, Sarah（米国）

▼3位決定戦

Pang, Qianyu（中国）○［2-1］●Krawczyk, Katarzyna（ポーランド）

Weicker, Diana（カナダ）○［3-2］●Eshimova, Jyldyz（カザフスタン）

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【57kg級】

▼決勝

Rong, Ningning（中国）○［3-3］●Dudova, Bilyana Zhivkova（ブルガリア）

▼3位決定戦

Dhanda, Pooja（インド）○［10-7］●Bullen, Grace Jacob（ノルウェー）

Barka, Emese（ハンガリー）○［6-0］●Zhydachevska, Katerina（ルーマニア）

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【62kg級】

▼決勝

Yusein, Taybe（ブルガリア）○［6-2］●川井友香子（日本）

▼3位決定戦

Velte, Mallory Maxine（米国）○［2-1］●Nunes de Oliveira, Lais（ブラジル）

Tkach, Yulia（ウクライナ）○［2-0］●Sastin, Marianna（ハンガリー）

ヘレン・マルーリス（米国）がフォール負け