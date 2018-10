11/1　駒井りなと大久保亮がＮＹでアニメソングコンサート

Rina & Mack’s Jazz Concert – ANIME for SDGs

Rina & Mack’s Jazz Concert

ジャズシンガーの駒井りな=写真左=と、グローバルエンターテイナーの大久保亮(マック)=写真右=が11月1日(木)、ニューヨークで活躍中のジャズミュージシャンと共にアニメソングをおしゃれにジャズアレンジで歌うオフブロードウェイコンサートを開催する。

タイムズスクエアから徒歩2分の会場で開かれるコンサートでは以下の出演ミュージシャンと共にアニメソングを全てジャズアレンジで日本語、英語、さらにフランス語で歌う。

ボーカル:駒井りな(ジャズシンガー)と大久保亮(マック)(グローバルエンターテイナー)

ギター:高免信喜(ジャズギタリスト)

キーボード:佐々木美穂(ジャズピアニスト)

サックス:岡本奈岐(テナーサックス奏者)

尺八:デイビッド・ソラー(尺八奏者)

これは『SDGsを推進する音楽プロジェクト』の第1弾イベントで、ジャズ音楽を楽しみつつ、アニメ映画のテーマにちなんだ国連のSDGs(持続可能な開発目標)についてトークを通じて学べるという企画で、国連にも報告する予定だ。アシスタントは国際関係学ジェンダー論専攻の竹内あやさんが務める。

コンサートはオペラ・ポム・ルージュのサポートを受けて運営されており、同じ劇場で午後7~8時に上演される『Opera

The Diary of Anne Frank』(チケット別売り)の直後に行われる。オペラ・ポム・ルージュについての情報はこちらをhttp://operapommerouge.wixsite.com/home参照。

■概要

【日時】11月1日(木)午後9時〜10時半

【会場】The Crown Theater at the Producers Club

【場所】358 W 44th St, New York, NYC(タイムズスクエアから徒歩2分)

【チケット】当日券40ドル(現金のみ)、前売券35ドル(『SDGsを推進する音楽プロジェクト』への貢献者は一部無料招待)

【詳細・問い合わせ】

〈ウェブ〉http://mackglobe.com/jazz/ 〈Eメール〉mackglobe@gmail.com

