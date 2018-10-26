明代亜鉛製錬遺跡発掘調査で新たな成果 重慶市

2018年の三峡ダム区臨江二隊亜鉛製錬遺跡発掘調査区域の全景。（重慶＝新華社配信/重慶市文化遺産研究院提供）

【新華社重慶10月27日】中国重慶市文化遺産研究院はこのほど、三峡ダム区臨江二隊亜鉛製錬遺跡の発掘調査で、重要な成果を段階的に得たと発表した。明代の製錬炉、坑、窯などの遺跡139カ所を調査・整理した結果、各種遺物700点余りが出土したという。

重慶地区の亜鉛製錬遺跡群は、これまで中国で発見された古代亜鉛製錬遺跡群の中で最も古く、また最大の規模を誇る。遺跡は主に長江主流両岸の台地、長江支流（烏江の下流）両岸の台地、豊都県と石柱県にまたがる七曜山地の三大エリアに分布している。（記者/劉恩黎）

明代亜鉛製錬遺跡発掘調査で新たな成果 重慶市

三峡ダム区臨江二隊亜鉛製錬遺跡の建物跡。（重慶＝新華社配信/重慶市文化遺産研究院提供）

明代亜鉛製錬遺跡発掘調査で新たな成果 重慶市

三峡ダム区臨江二隊亜鉛製錬遺跡で出土した明代の製錬槽（未使用）。（重慶＝新華社配信/重慶市文化遺産研究院提供）

明代亜鉛製錬遺跡発掘調査で新たな成果 重慶市

三峡ダム区臨江二隊亜鉛製錬遺跡の明代の製錬炉。（重慶＝新華社配信/重慶市文化遺産研究院提供）

明代亜鉛製錬遺跡発掘調査で新たな成果 重慶市

三峡ダム区臨江二隊亜鉛製錬遺跡の製錬場跡。（重慶＝新華社配信/重慶市文化遺産研究院提供）

明代亜鉛製錬遺跡発掘調査で新たな成果 重慶市

三峡ダム区臨江二隊亜鉛製錬遺跡の原料装填場所。（重慶＝新華社配信/重慶市文化遺産研究院提供）