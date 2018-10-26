熟年クラブ連合会が発行する『ブラジル老荘の友』は、タブロイド版４ページだが中身が濃い。炭坑節の替え歌《うちの娘は よその嫁 ヨイヨイ／よその娘がうちの嫁 三千世界を歩いても／死に水とるのはうちの嫁 サノヨイヨイ》も傑作だが、チャチャチャ・バンブーの歌（「おもちゃのチャチャチャ」のメロディで）もイイ。熟連では最近、東洋街のラーメン屋で大量の割り箸が使い捨てられているのを知り、「これはモッタイナイ」と再利用を考え「肩叩き」にして販売中。それを広めるのにこの替え歌まで作ったわけだ。《割り箸チャチャチャ／わりばしチャチャチャ／竹の割り箸チャチャチャ／肩を叩けば軽くなり／腰を叩けばシャンと伸び／足を叩けば踊りだす／魔法の割り箸チャチャチャ》。皆さんも一つどうですか？

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