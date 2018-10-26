ブラジル代表、最新メンバー発表！あのMFが27歳でついに初招集

ブラジル代表は来月行われるウルグアイ、カメルーン戦に向けた招集メンバーを発表した。
GK：
アリソン / Alisson
（リヴァプール/ENG）
エデルソン・モライス / Ederson
（マンチェスター・シティ/ENG）
ブラザオン / Brazão
（クルゼイロ）
DF：
ダニーロ / Danilo
（マンチェスター・シティ/ENG）
デデ/ Dedé
（クルゼイロ）
ファビーニョ / Fabinho
（リヴァプール/ENG）
フィリペ・ルイス/ Filipe Luis
（アトレティコ・マドリー/ESP）
マルセロ / Marcelo
（レアル・マドリー/ESP）
マルキーニョス / Marquinhos
（PSG/FRA）
ミランダ / Miranda
（インテル/ITA）
MF：
アラン/Allan
（ナポリ/ITA）
アルトゥール / Arthur
（バルセロナ/ESP）
カゼミロ / Casemiro
（レアル・マドリー/ESP）
パウリーニョ/Paulinho
（広州恒大/CHN）
フィリペ・コウチーニョ / Philippe Coutinho
（バルセロナ/ESP）
ワラシ/ Walace Souza Silva
（ハノーファー/GER）
FW：
ドウグラス・コスタ/Douglas Costa
（ユヴェントス/ITA）
ロベルト・フィルミーノ / Roberto Firmino
（リヴァプール/ENG）
ネイマール / Neymar
（PSG/FRA）
リシャルリソン / Richarlison
（エヴァートン/ENG）
ガブリエウ・ジェズス / Gabriel Jesus
（マンチェスター・シティ/ENG）
ウィリアン/Willian
（チェルシー/ENG）
ワールドカップ後、ブラジルは第3GKに20歳以下でまだプロ経験のない有望株を招集している。
今年最後となる代表発表でもそれを継続。18歳のガブリエウ・ブラザオンはまだトップでの出場経験はないが、ブラジルの各世代代表に選ばれている逸材だ。
もうひとりの初招集は、アラン。
セリエAで活躍する実力派ボランチが27歳にして初招集となった。