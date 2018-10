【日本人より日本愛が強い外国人】大和ナデシコここにあり｜ニューヨークで聞きました編＜１＞

(C) Marinaさん撮影 奈良 二月堂 お水取り

年々人気が高まる、世界中から注目される日本の魅力。日本を愛するがゆえに、旅行だけでは物足らず、海外から移住するケースも増えています。

彼らは文化や言葉が違う壁を乗り越え、日本を受け入れ理解し、日本人以上に日本を愛しているかもしれません。

今回は人種の坩堝ニューヨークで出会った「日本が大好き」な方達にインタビューしました。国籍も、言葉も違う彼らが、なぜ日本を訪れ、日本に惹かれたのでしょうか。そこには、筆者が想像する以上の、彼らの強い「日本愛」がありました。

1回目のインタビューは、ロシア出身のマリーナさんです。

(C) Sara Aoyama

インタビューした方のプロフィール

お名前:久保真里奈(マリーナ)さん

性別:女性 既婚者

配偶者:日本人男性

出身国:ロシア

日本での滞在地:千葉、東京

日本在住歴:8年

私の運命は日本で変わった 配偶者とのめぐり合い

(C) Sara Aoyama

ー訪日した思ったきっかけを教えてください

友人の結婚式に出席するため、はじめて来日。結婚式では、現在の配偶者である日本人男性と出会ったこともあり、初来日で日本が大好きになりました。日本で生活したいと思い、その後日本へ移住。

ー日本のどこが好きですか?

●日本人は真面目で勤勉

●約束を守る

●時間に正確

●日本人のやさしさ

●教育が行き届いている

●礼儀正しい

●ビルも多いが、自然を残しているのは素晴らしい。

●安心感(安全性)を感じ、くつろげる

●日本(日本人)は暖かく、明るい

●日本人は物心ともに細かいディテールにこだわる。

私が日本で好きなところは、日本人は「約束を守る」「時間に正確」「礼儀正しい」など、人に対してきちんと向き合っているところです。相手への尊敬や思いやりを感じますね。素晴らしい長所です。

チップ文化の国とは異なる、無償のサービスを与える日本

ー日本人が暖かく、明るいと感じる具体的な例を教えてください。

街を歩く人もほとんど表情が明るくて、笑顔で挨拶してくれます。

特にレストランなどでの接客やサービスが良く、アメリカやヨーロッパのようなチップ文化独特のサービスとはまた違います。銀行や病院などに行ってちょっと困ることがあれば、親身になって手助けしてくれます。日本人にはとってもフレンドリーで、正直です。

日本に来たばかりの当時、歯医者さんの入り口で靴を脱ぐ時に、財布をうっかりそこに置き忘れてしまいました(歯医者さんは二階で、入り口は一階の外)。その30分後、どなたかが歯医者さんに私の財布を届けてくださいました。親切に届けてくださった方に、今でもとても感謝しています。その財布には、歯医者さん行く前にもらったばかりの給料すべてが入っていました。日本人の正直さは美徳です。

バランスが考慮された、懐石料理は素晴らしい

ー好きな和食を教えてください。

●鮨

こはだ、トロの赤身、ヒラメの薄造り、こぶじめ、ウニ、イカ、コチ、アナゴ、かんぴょう巻き

●懐石料理

バランスが考慮され、ひとつひとつ出てきて楽しませてくれる。四季の彩りや出すタイミングも考えられていて感心しますね。

●ソバ

ラーメンは苦手です・・・

●ウナギ

●生ゆば

京都のお寺めぐりが好き

ー日本の好きな場所を教えてください。

(C) Marinaさん撮影 京都 上賀茂神社 立砂

京都が好きです。お寺巡りが好きで、一番好きなお寺は妙心寺。大原にある勝林院も素晴らしいです。貴船や奥嵯峨なども良いですね。他には、奈良、北鎌倉、伊豆(修善寺)、箱根、日光、厳島、沖縄も好きですね。

(C) Marinaさん撮影 京都 妙心寺 お庭

(C) Marinaさん撮影 奈良 二月堂 お水取り

日本人男性の配偶者は、女性に敬意を払い、忍耐と寛容力がある

(C) Sara Aoyama

ー自国(ロシア)や現在住のニューヨークと日本の違い

●ロシア 日本人ほど繊細(せんさい)ではないですね。日本人が感情を抑えるのに比べ、ロシア人は感情的になることが多いかもしれません。

●アメリカ 細かいことにこだわる日本に比べると、大雑把ですね。他人に対しての礼儀正しさや時間の正確さに欠ける気がします。

ー日本人に伝えたいこと

●訪日前は、「サムライ」や「ゲイシャ」などを想像していましたが、実際の日本を見てみると違っていました。

●現在の日本人男性は優しくなっており、「サムライスピリット」を持っている人は少なくて残念。ただし、私の主人(日本人)は無口で男らしく、「サムライスピリット」があります。

●美しい伝統美を、大事に守って欲しいですね。京都は本当に素晴らしいです。

ー日本人の男性(配偶者)と結婚して良かったと感じること

配偶者(日本人の男性)は、常に女性に敬意を払ってくれます。忍耐と寛容力があり、ケンカが苦手。私たちは結婚してから、口喧嘩をしたことがないのです。

大和ナデシコはニューヨークにいた

取材では、穏やかに日本の美点を語ってくれたマリーナさん。ともすれば日本の欠点に目が行きがちな筆者は、彼女から日本の素晴らしさを思い出させてもらいました。

取材後は「楽しかった」と相手を気遣う、繊細な心を持った「大和ナデシコ」そのもの。日本人男性と幸福な家庭を築かれています。日本を理解し、良い印象を抱いてくれていることに対して、日本人として改めてこの場で御礼申し上げます。日本各地に旅行されており、TABIZINEライターデビューも近いかも?

※無断で画像を転載・使用することを固くお断りします。

Do not use images without permission.