女優の桐谷美玲(28)が自身のインスタグラムを更新し、1枚の写真をアップ。インターネット上では、「泣いていたと思った」など、心配のコメントが寄せられている。

■桐谷「疲れ果てた人みたい」と衝撃

おしゃれスモーキーメイクが、ロケバスで爆睡して起きたら、なんだか疲れ果てた人みたいになってたときの衝撃。 私はすーぱー元気ですよ🏃‍♂️🏃‍♂️🏃‍♂️ #BAILA

桐谷は25日、自身のインスタグラムに、目元の黒を強調したメイクでの自撮り写真をアップ。髪も無造作に乱れているようで、どこか寂しさが漂う1枚だ。

投稿では、「おしゃれスモーキーメイクが、ロケバスで爆睡して起きたら、なんだか疲れ果てた人みたいになってたときの衝撃」と綴られている。

写真は、桐谷自身が表現するように「疲れ果てた」印象だが、メイクをしたまま寝てしまったことで、そのように見えるだけだという。投稿の最後では、「私はすーぱー元気ですよ」と自身の体調が万全であることを報告した。

■ネットでは心配の声が相次ぐ

今回の投稿には、「驚いた」「心配した」など、桐谷を心配する声があがっている。

「なんか人妻感が漂っているような?」

「もしかして泣いたのかな? って心配もしましたが」

「そういうことか。泣いちゃったのかと思っちゃった」

「写真見たとき、びっくりしちゃいました。何があったかと思いました。元気で何よりです。お疲れさまでした」

コメントの中には、「人妻感が漂っている」といったものも。桐谷は今年7月、俳優の三浦翔平と結婚したことを発表している。

■桐谷の「飾らなさ」を評価する声も

また、メイクが崩れた顔を写真に撮ってアップする、桐谷の飾らなさを評価する声があがっている。

「そういう飾り気ないところが好きなんです!!! 応援しています」

「ハロウィンのメイクかと思いました! でもかわいい~」

「めっちゃキレイです!!! 私もそういうふうになりたくて頑張ってるけど、なかなか上手くいかない~」

「わかります。メイク落とさずに寝てしまったら、こうなりますよね。寝起き見れた感が嬉しい…!」

寝起きで崩れたメイクだったが、「ハロウィンのメイクかと思った」とポジティブな反応を見せるファンも。

■メイクした顔は偽りの姿?

しらべぇ編集部が全国20~60代の男女1,357名を対象に、「化粧」について調査したところ、全体のおよそ3割の人が、「メイクした顔は偽りの姿だと思う」と回答した。

崩れたメイクに心配の声もあがったが、「それでもかわいい」と、桐谷の美しさが再確認される形になったようだ。