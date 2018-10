スターバックス：ホリデーシーズンが11月1日にスタート　クリスマスケーキモチーフのフラペチーノが登場

ホリデービバレッジの第1弾となる「クリスマス ストロベリー ケーキ フラペチーノ」(左)と「クリスマス ストロベリー ケーキ ミルク」

「スターバックスコーヒージャパン」が、11月1日から「STARBUCKS THE Blend IS THE MAGIC」と題したホリデーシーズンをスタートさせることが分かった。シーズン限定のホリデービバレッジや限定グッズなどを発売する。

ホリデービバレッジの第1弾は、真っ赤なイチゴがのったクリスマスケーキをイメージした「クリスマス ストロベリー ケーキ ミルク」と「クリスマス ストロベリー ケーキ フラペチーノ」の2商品。どちらも、いちごの果肉感を感じられるように粒感をしっかり残した甘酸っぱいストロベリーソースと、ミルクの優しい味わいが最大の特長となっている。ケーキのスポンジ生地をイメージして硬めに焼き上げたビスケットも加えており、食感も楽しめるという。「クリスマス ストロベリー ケーキ ミルク」はショートが450円、トールが490円、グランデが530円、ヴェンティが570円。「クリスマス ストロベリー ケーキ フラペチーノ」はトールのみで570円。全国のスターバックス店舗 (一部店舗を除く)で11月1日~12月4日販売し、なくなり次第終了となる。

また、ホリデーシーズンの定番ドリンクとなっている「ジンジャーブレッド ラテ」と「ジョイフルメドレー ティー ラテ」や、ホリデーシーズンのフード「ブッシュドノエル」「石窯フィローネ ホリデーチキン」「クランベリーブリスバー」、シーズン限定のコーヒー「スターバックス クリスマス ブレンド」なども発売。さらにシーズンの限定グッズとして、クリスマスカラーのタンブラーやカップ、サンタクロースや雪だるまをモチーフにしたグッズなども登場する。ドリンク、フード、コーヒー、グッズはいずれも11月1日~12月25日、全国のスターバックス店舗 (一部店舗を除く)で販売。