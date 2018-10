編集部の選んだ、「FACY STOREで欲しいもの」６選

街に待ち望んだ給料日後の週末…

皆さん、今週末は中目黒のDAYS-gallery-にて、FACY STOREが期間限定オープンするのをご存知ですか?FACY STOREには全国から20を超えるショップのアイテムが、なんと250点以上も揃います!編集部も先ほど会場にてハンガーに洋服を並べてきましたが、その数には圧巻でした…。

そんな数の洋服をいろいろと見ていると、まあ欲しくなってくるわけで…今回はFACY STOREの中に並ぶ商品の中で、編集部が欲しいと思ったアイテムをピックアップ!紹介したアイテムはイベントに並んでいるので、気になるものがあった方はお店の方にもぜひ。

CORONA / シープフリースジャケット

CORONA - CJ024 YEK LINER JACKET ¥48,600(税込)

「オーバーサイズ のレトロなフリースジャケット。70's〜80'sをイメージしたスタンドカラーで、正直着る人を選ぶデザインですが、もし似合ったら買うしかない。そう思わせる逸品。あと、モコモコでめっちゃ暖かいです(編集S)」

イギリス軍 / PCS サーマルジャケット

イギリス軍 - PCS Thermal Jacket サーマルジャケット ¥21,384(税込)

「世間的にはレベル7なのですが、こちらもなかなか捨てがたい一品。イギリス軍の寒冷地向けレイヤリングシステム『PCS(Personal Clothing System)』を採用したミリタリージャケット、言わずもがな機能性は抜群。コンパクトなサイズ感なので小柄な方はぜひ(編集長Y)」

NICENESS / コーデュロイパンツ

NICENESS - ALLEN SILK ROAD CORDUROY 517 ¥41,040(税込)

「517を筆頭に、ブーツカットやフレアなシルエットが徐々に盛り上がっている様子。こちらのナイスネスのコーデュロイパンツは、70'sの517を現代的にモディファイしたということで、とにかくシルエットが絶妙。加えて、シルクコーデュロイなので肌触りもめちゃくちゃ良いです(編集S)」

HOSU / スウェット

HOSU - OLDLINER USA COTTON BIG SWEATSHIRT ¥18,360(税込)

「かわいい女の子に騙されてはいけません。こちらは肉厚な裏起毛を使用したスウェットで、作りもガチ。ひと度触れると『ああ、ガチもんや』と思わずつぶやいてしまう一品です(副編集S)」

HOSU - USASHI FUDABA

この商品を詳しく見る

SPINNER BAIT / ボンバーヒートクルーネック

SPINNER BAIT - ボンバーヒート クルーネック ¥8,100(税込)

「弊社関西出身ディレクターが『めっちゃええですね、買おかな…』としつこく連呼していたこちら。スウェットのような見た目ですが、素材は非常に柔らか。着心地の良いトップスを探しているなら絶対に買い(編集長Y)」

WILLIAM LOCKIE / クルーネックニット

WILLIAM LOCKIE - スーパーファインメリノクルーネックニット ¥30,240(税込)

「実物を見て触るとビビるでお馴染み(?)のWILLIAM LOCKIE。驚愕の着心地なので、FACY STOREで絶対に体験して欲しいアイテムの一つ。とりあえず、気になるなら着てみましょうか(副編集S)

Euohonica - 井本 征志

この商品を詳しく見る

FACY STORE絶賛開催中なので、お近くの方はぜひお立ち寄りくださいませ!

FACY STORE

■ 開催場所:DAYS-gallery-

■ 開催住所:〒153-0051 東京都目黒区上目黒1-7-5( https://goo.gl/maps/GzL4bEpN27U2 )

■ 日時:

・10月27日(土)12時〜20時

・10月28日(日)12時〜20時

■ 参加方法:来店時にFACY( https://facy.jp/ )の会員画面を受付でお見せください

■ 参加ショップ(暫定):

ALL YOURS STORE / ANCHOR / Cedre Clothing Store (セドルクロージングストアー) / CODAMA / COPER 中目黒 / -EHS- Eight Hundred Ships Euphonica / HOSU / LICLE / regatta / ROOM211 / ROBE by FACY / sunday people / SUNSPIRIT / VA-VA CLOTHING&VARIETY / wien / ZABOU / 木宮商店

*五十音順

■ お問い合わせ:

スタイラー株式会社 担当:埴岡(ハニオカ)

Email:media@styler.link