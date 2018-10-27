高校野球秋季四国大会の日程と結果

　高校野球の第７１回秋季四国大会（27日～11月４日）の試合日程は以下の通り。天候等により日程が変更になる場合がある。

　試合日程

　◆１回戦（２７日）

　◇レクザムスタジアム

　第１試合（午前１０時～）
　　高知（高知２位）　７－８　富岡西（徳島３位）

　第２試合（午後０時半～）
　　志度（香川２位）－松山聖陵（愛媛３位）

　◇レクザムボールパーク丸亀

　第１試合（午前１０時～）
　　聖カタリナ学園（愛媛２位）　０－２　明徳義塾（高知３位）

　第２試合（午後０時半～）
　　徳島商業（徳島２位）－英明（香川３位）

　◆２回戦（２８日）

　◇レクザムスタジアム

　第１試合（午前１０時～）
　　帝京第五（愛媛１位）－富岡西

　第２試合（午後０時半～）
　　川島（徳島１位）－志度対松山聖陵の勝者＝②

　◇レクザムボールパーク丸亀

　第１試合（午前１０時～）
　　高松商業（香川１位）－明徳義塾

　第２試合（午後０時半～）
　　高知商業（高知１位）－徳島商業対英明の勝者＝④

　◆準決勝（１１月３日）

　◇レクザムスタジアム

　第１試合（午前１０時～）
　　①の勝者－②の勝者

　第２試合（午後０時半～）
　　③の勝者－④の勝者

　◆決勝（１１月４日）

　◇レクザムスタジアム（午前１０時～）

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