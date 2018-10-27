高校野球秋季四国大会の日程と結果

高校野球の第７１回秋季四国大会（27日～11月４日）の試合日程は以下の通り。天候等により日程が変更になる場合がある。
試合日程
◆１回戦（２７日）
◇レクザムスタジアム
第１試合（午前１０時～）
高知（高知２位） ７－８ 富岡西（徳島３位）
第２試合（午後０時半～）
志度（香川２位）－松山聖陵（愛媛３位）
◇レクザムボールパーク丸亀
第１試合（午前１０時～）
聖カタリナ学園（愛媛２位） ０－２ 明徳義塾（高知３位）
第２試合（午後０時半～）
徳島商業（徳島２位）－英明（香川３位）
◆２回戦（２８日）
◇レクザムスタジアム
第１試合（午前１０時～）
帝京第五（愛媛１位）－富岡西
第２試合（午後０時半～）
川島（徳島１位）－志度対松山聖陵の勝者＝②
◇レクザムボールパーク丸亀
第１試合（午前１０時～）
高松商業（香川１位）－明徳義塾
第２試合（午後０時半～）
高知商業（高知１位）－徳島商業対英明の勝者＝④
◆準決勝（１１月３日）
◇レクザムスタジアム
第１試合（午前１０時～）
①の勝者－②の勝者
第２試合（午後０時半～）
③の勝者－④の勝者
◆決勝（１１月４日）
◇レクザムスタジアム（午前１０時～）