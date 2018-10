【絶対好きになる♡】超英国紳士エディ・レッドメインをご紹介！ハンサムすぎる画像集付き

映画『ファンタスティック・ビースト』で飛ぶ鳥を落とす勢いの人気を博している英国俳優エディ・レッドメイン。ホンモノの英国紳士である彼のことを知りたいアナタのためにエディのプロフィール&トリビア、そしてカッコ良すぎる画像5選をご紹介!

本物の英国紳士!エディ・レッドメインとは?

演技力と、爽やかで甘いルックスが大人気の英国俳優エディ・レッドメイン。

映画『博士と彼女のセオリー』や『レ・ミゼラブル』、『リリーのすべて』などに出演し、『ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅』(2016年)で主人公のニュート・スキャマンダーを演じ、人気爆発。

新作『ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生』が11/2日より公開します。

その前にエディ・レッドメインをまだよく知らないという方のために彼のことをご紹介!

エディ・レッドメインのプロフィール

名前:エディ・レッドメイン(Eddie Redmayne)

生年月日:1982年1月6日

出身:イギリス ウェストミンスター

身長:184cm

エディ・レッドメインの知られざる10のトリビア

1. エディは5人兄弟のうちの一人。家族の中で俳優人生を送っているのはエディだけだが、両親は幼い頃から彼にドラマのレッスンを受けさせるよう勧めていた

2. スクリーンデビューは2006年の『Like Minds(原題)』だった

3. エディはバーバリーのモデルを務めていたこともある。2008年には同じく英国俳優のアレックス・ペティファーと共に、2012年はカーラ・デルヴィーニュと一緒にモデルを担当した

4. 2003年にケンブリッジのトリイニティ・カレッジを卒業。美術史学位を取得

5. エディの曾祖父はイギリスの民間鉱業技術者のであるリチャード・レッドメイン。彼は鉱山の安全性の向上にも役立つ最初のチーフ・インスペクタとして活動していた

6. エディの妻は金融業界の広報担当者であるハンナ・バグジョー。

妻であるハンナ・バグジョーと

7. エディは色盲であるため、妻のハンナが彼のために服をよく選んでいる

8. エディは『The Goat, or Who is Sylvia?』(原題)で2005年に新人賞を獲得

9. 英国一の名門校で男子全寮制のパブリック・スクールであるイートン校でエディはウィリアム王子と学友だった

10. GQマガジンで読者投票によって決まる「最高のベストドレッサー英国男性2015年」1位を獲得

こうして華麗な経歴を見ていると、エディが本物の英国紳士であることがよく分かります。

人気が出るのも納得、といったところでしょうか。

人気が出ても庶民派!

新聞紙を熱心に読んでいるエディ。何気ない姿も絵になる!

『ファンタビ』以降さらに有名人になったエディですが、2016年頃にはベーカールー線のエレファント&キャッスル駅で地下鉄に乗車して移動しているところも目撃され、その写真が話題を呼びました。

庶民派なところもまたグッド!好感度が高いですよね。

今後も素晴らしい俳優としてますます活躍していくであろうエディ。その姿から目を離すことが出来ません。

次のページでエディのカッコよすぎる写真でお別れしたいと思います。

読んでいただき、ありがとうございました♡

