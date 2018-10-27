『カルカソンヌ』『パンデミック』など人気ボードゲームセールがSteamで開催！

『カルカソンヌ』や『パンデミック』『サイズ：大鎌戦役』など人気ボードゲームのデジタル版セールが、Steamにて10月29日まで開催中です。
『Scythe（サイズ：大鎌戦役）』：
2,050円1,640円（20％OFF）
『Pandemic（パンデミック）』：
1,010円404円（60％OFF）
『Carcassonne（カルカソンヌ）』：
1,010円404円（60％OFF）
『Fighting Fantasy Legends Portal』：
1,010円404円（60％OFF）
『Fighting Fantasy Legends』：
980円392円（60％OFF）
『Small World 2（スモールワールド2）』：
980円392円（60％OFF）
『Agricola: All Creatures Big and Small（アグリコラ：牧場の動物たち）』：
980円392円（60％OFF）
『Colt Express（コルト・エクスプレス）』：
698円300円（57％OFF）
『Isle of Skye（アイル・オブ・スカイ:族長から王へ）』：
1,010円404円（60％OFF）
『King and Assassins』：
720円302円（58％OFF）
『Ticket to Ride（チケット・トゥ・ライド）』：
980円392円（60％OFF）
いくつかは日本語対応しているものの、対応していないタイトルもあるので、購入の際はご注意ください。