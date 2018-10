ゲームサービス「G123.jp」がお得なキャンペーンを開始! 動画をシェアするだけでアイテムをゲット

CTW株式会社は、ゲームサービス「G123.jp」公式LINE@にてシェアキャンペーンを開始いたしました。

HTML5ゲームを基本無料(アイテム課金制)で遊ぶことができる「G123.jp」は、スマートフォンやタブレット、パソコンのWebブラウザ上で楽しむことができ、URLクリックのみでゲームを開始できる手軽さなどで注目を集めています。

この「G123.jp」の公式アンバサダーを務める傳谷英里香さんと天龍源一郎さんが出演するスペシャル動画をLINEでシェアするだけで、ゲーム内アイテムがもらえる嬉しいキャンペーンがスタートしています。本キャンペーンでもらえるアイテムは、シェアの数に応じてパワーアップ。2018年11月1日までの期間限定なので、期間内に動画をシェアしてお得にゲームを楽しみましょう。

