秋田商、羽黒、米子北が全国へ！代表校および代表決定日一覧

12月30日から首都圏で開催される第97回全国高校サッカー選手権への出場を目指し、全国各地で開催されている選手権予選。10月27日は秋田と山形、鳥取で決勝戦が行われ、秋田商(秋田)、羽黒(山形)、米子北(鳥取)が全国切符を手にした。各地の代表決定日は以下の通り。
北海道：旭川実(3年連続7回目)
青森：11月17日
岩手：11月4日
秋田：秋田商(4年連続44回目)
宮城：11月3日
山形：羽黒(2年連続7回目)
福島：11月3日
茨城：11月18日
栃木：11月10日
群馬：11月18日
埼玉：11月18日
千葉：11月18日
東京A・B：11月17日
神奈川：11月11日
山梨：11月10日
新潟：11月11日
長野：11月3日
富山：11月10日
石川：11月4日
福井：11月11日
静岡：11月17日
愛知：11月17日
岐阜：11月10日
三重：11月10日
滋賀：11月17日
京都：11月18日
奈良：11月17日
和歌山：11月18日
大阪：11月17日
兵庫：11月11日
鳥取：米子北(9年連続14回目)
島根：11月10日
岡山：11月4日
広島：11月18日
山口：11月18日
香川：11月10日
徳島：11月10日
愛媛：11月10日
高知：11月17日
福岡：11月10日
佐賀：11月17日
長崎：11月11日
大分：11月18日
熊本：11月17日
宮崎：11月4日
鹿児島：11月11日
沖縄：11月10日