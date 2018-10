もうすぐハロウィン♪　かわいい！ちょっと怖い？魔女たちが活躍する海外ドラマ5選！

ハロウィンが近づいてきましたね。街中ではハロウィン一色になってきていますが、気持ちを盛り上げてくれる、こんなドラマを見てみるのはいかがでしょうか?日頃はあまりファンタジーに興味がない方もハロウィンですし、ちょっと覗いてみませんか?

「サブリナ(原題: Sabrina, the Teenage Witch)」

UNITED STATES - SEPTEMBER 27: SABRINA, THE TEENAGE WITCH - gallery - Season One - 9/27/96, Pictured, top row, left: Michelle Beaudoin (Jenny Kelley), Melissa Joan Hart (Sabrina J. Spellman), Nate Richert (Harvey Dwight Kinkle), Jenna Leigh Green (Libby Chessler); bottom row: Beth Broderick (Zelda Spellman), Caroline Rhea (Hilda Antoinette Spellman), (Photo by Bob D'Amico/ABC via Getty Images)

1996年から2003年にかけて全7シーズン放映された、大人気シットコムドラマです。

主人公のメリッサ・ジョーン・ハート演じるサブリナ・スペルマンは人間と魔女のハーフ。16歳の時に自分が魔女であるという事に目覚め、同じく魔女である叔母の双子姉妹セルダとヒルダの家に居候します。

魔女としての修行をしながら高校生活を送っていく中で様々な出来事に遭遇しながら、成長していく物語です。

UNITED STATES - SEPTEMBER 25: SABRINA, THE TEENAGE WITCH - 'It's a Mad... Mad Season Opener' - Season Three - 9/25/98, Aunt Hilda (Caroline Rhea) is envious when Aunt Zelda (Beth Broderick) invites Mr. Kraft to be her date at the school dance. Melissa Joan Hart (Sabrina) also stars., (Photo by Randy Holmes/ABC via Getty Images)

ブリトニー・スピアーズ、アブリル・ラヴィーン、バックストリートボーイズなどの若手人気歌手のゲスト出演もあり、気軽に楽しめるドラマとしておすすめです。

10月26日からNetflixでリブート版「サブリナ: ダーク・アドベンチャー」も放映されます。

ただ、オリジナルとは異なり、ダークで少しゾッとするようなサブリナになるようですので、こちらの方がハロウィンにはピッタリでしょうか・・・

シークレット・サークル(原題:The Secret Circle)

BEVERLY HILLS, CA - FEBRUARY 22: Actress Brittany Robertson arrives at the 13th Annual Costume Designers Guild Awards at The Beverly Hilton hotel on February 22, 2011 in Beverly Hills, California. (Photo by Jon Kopaloff/FilmMagic)

2011年から2012年にかけて放映され、残念ながら1シーズンで打ち切りになってしまったファンタジーホラーです。

ブリット・ロバートソン演じるキャシー・ブレイクは、父親を早くに亡くし、母親と2人暮らしでしたが、16歳のときに母親が亡くなってしまった事から、母の故郷で祖母と一緒に暮らすことになります。

しかし、そこで暮らし始めてから次々と不思議な現象が起こります。

その後、新しい高校で出会った同級生5人から、自分たちとキャシーは魔法使いであり、6つの家系が揃えば、魔力を強めるためのサークルを結成することができること、そしてキャシーがその6つの家系の1つの末裔であることを告げられます。

それぞれが親には内緒でサークルを結成した彼らに次々と起こる事件や怪現象に立ち向かう6人の物語です。

NG集の動画ですが、ドラマの雰囲気は味わえますよ♪

「ヴァンパイア・ダイアリーズ」や「ゴシップガール」と同じスタッフが手掛けた作品で、1シーズンだけの放映でしたが、評判も良く、ファンも多いようですよ。

イーストエンドの魔女たち(原題:Witches of East End)

SAN DIEGO, CA - JULY 24: Actors Daniel DiTomasso (L-R), Rachel Boston, Julia Ormond, Jenna Dewan-Tatum, Madchen Amick and Eric Winter attend 'Witches Of East End' Season 2 premiere during Comic-Con International 2014 at The Tipsy Crow on July 24, 2014 in San Diego, California. (Photo by Robert Benson/Getty Images for Lifetime Television)

2013年から2014年にかけて、全2シーズン放映された、ファンタジードラマです。

舞台はニューヨークの郊外ロングアイランド。2人の娘と暮らすジュリア・オーモンド演じるジョアンナ・ボーシャンは実は永遠の命を持つ魔女だったのです。2人の娘も魔女としての血を受け継いでいるのですが、呪いによってその力が封印され、普通の人間として暮らしていました。

しかし、あることがきっかけで封印が解かれてしまうのです。

自分が魔女であることを知らなかった娘たちは、突然自分が持ってしまった魔力に戸惑いながらも、魔女として生きることを模索していく彼女たちに忍び寄る影が・・・

シーズン2終了後も謎が残ったままだったのですが、視聴率の低迷によりそのまま打ち切りとなってしまい、ファンがツイッターなどで存続運動を展開したことでも話題となりました。

個人的にはキリアン・ガーディナー役のダニエル・ディトマソ、その弟のダッシュ・ガーディナー役のエリック・ウィンターがイケメンなので、それだけでも楽しめました(笑)

SAN DIEGO, CA - JULY 24: Actor Daniel DiTomasso attends the 'Witches of East End' season two premiere during Comic-Con International 2014 at The Tipsy Crow on July 24, 2014 in San Diego, California. (Photo by Ethan Miller/Getty Images)

キリアン・ガーディナー役のダニエル・ディトマソ

SAN DIEGO, CA - JULY 24: Actor Eric Winter attends the 'Witches of East End' season two premiere during Comic-Con International 2014 at The Tipsy Crow on July 24, 2014 in San Diego, California. (Photo by Ethan Miller/Getty Images)

ダッシュ・ガーディナー役のエリック・ウィンター

「チャームド〜魔女3姉妹〜(原題: Charmed)」

Alyssa Milano, Rose McGowan and Holly Marie Combs during 'Charmed' Celebrates 150 Episodes and First Season on DVD at Paramount Studios in Los Angeles, California, United States. (Photo by SGranitz/WireImage)

1998年から2006年まで全8シーズン放映されたSFファンタジードラマです。

祖母の死をきっかけに、サンフランシスコの実家で一緒に暮らすことになった3姉妹。

ある日、屋根裏で古びた魔術の経典を見つけて呪文を唱えたことがきっかけで魔力が目覚め、自分たちが善良な魔女の家系であることを知るのです。

とまどいながらも、悪い魔法使いや悪魔と戦う日々を送ることになった彼女たち。

恋愛や友情など、若者の日常も絡ませながら、彼女たちの奮闘ぶりが描かれた物語です。

Rose McGowan, Aaron Spelling and Alyssa Milano celebrate 100 episodes of WB's 'Charmed' on their set in Los Angeles, Ca. Wednesday, Nov. 20, 2002. Photo by Kevin Winter/ImageDirect.

恋愛や仕事、子育てなど、魔女3姉妹の成長とともに、彼女たちを取り巻く様々な出来事が描かれ、特に若い世代から絶大なる人気を誇りました。

ただ、途中で3姉妹のメンバーが変わってしまいますが、不仲説も流れていました。。。

2018年秋にはアメリカで制作者やキャストが異なるリブート版が放映される予定となっています。

オリジナルキャストの中には多少不服がある方もいるようですが、どんな作品になっているのか楽しみですね。

「アメリカン・ホラー・ストーリー: 魔女団(原題:American Horror Story: Coven)」

NEW ORLEANS, LA - OCTOBER 11: White caftan and 5 necklaces worn by Angela Bassett as 'Marie LaVeau' in 'American Horror Story: Coven' to celebrate the October 7 Blu-ray and DVD release at Buckner Mansion on October 11, 2014 in New Orleans, Louisiana. (Photo by Skip Bolen/Getty Images for 20th Century Fox Home Entertainment)

2011年から始まったホラーシリーズ「アメリカン・ホラー・ストーリー」の第3シーズンにあたるのがこの「魔女団」です。

2013年のニューオリンズが舞台。

ある日突然魔女としての能力が目覚めたタイッサ・ファーミガ演じるゾーイ・ベンソンは、魔女たちが暮らす寄宿学校に入ることとなります。そこで様々な能力の若い魔女たちと出会うのですが、スプリームという最強の力を持った魔女の位を持ったジェシカ・ラング演じるフィオナ・グッドが現れドラマが展開していきます。

BEVERLY HILLS, CA - AUGUST 02: (L-R) Actresses Jessica Lange, Sarah Paulson, Kathy Bates, and Angela Bassett speak onstage during the 'American Horror Story: Coven' panel discussion at the FX portion of the 2013 Summer Television Critics Association tour - Day 10 at The Beverly Hilton Hotel on August 2, 2013 in Beverly Hills, California. (Photo by Frederick M. Brown/Getty Images)

シーズン毎にそれぞれが独立した物語が展開され、完結するドラマですので、シーズンの順番どおりに見なくても、ストーリーがわからないという事にはならないのが良いですよね。

長く見るのが苦手な方にはピッタリなのではないでしょうか。ただ、ちょっとホラー色が濃いので、ご注意を。。。

現在アメリカで放映されている第8シーズン「American Horror Story: Apocalypse(原題)」では、第1シーズンの「呪いの館」と「魔女団」のクロスオーバーエピソードが描かれています。