スタバ、イチゴがのったクリスマス気分の「ホリデービバレッジ」2商品発売　

「クリスマス ストロベリー ケーキ フラペチーノ」(左)と「クリスマス ストロベリー ケーキ ミルク」(写真:スターバックス コーヒー ジャパンの発表資料より)

■「ホリデーシーズン2018」第1弾をスタート スターバックスは11月1日より、「STARBUCKS THE Blend IS THE MAGIC」をテーマに、「ホリデーシーズン2018」を12月25日までの期間限定で開始する。第1弾は、「クリスマス ストロベリー ケーキ ミルク」と「クリスマス ストロベリー ケーキ フラペチーノ」の2商品。クリスマスのワクワクする特別な日を思い出し、高鳴る気分へと誘い込む。価格は、Short490円~Tall590円(いずれも税込)。

■商品概要 イチゴがのったクリスマスケーキをイメージしたホリデービバレッジ「クリスマス ストロベリー ケーキ ミルク(Short450円、Tall490円、Grande530円、Venti570円)」と、「クリスマス ストロベリー ケーキ フラペチーノ(Tall590円)」。

2品とも、粒感がしっかりとしいちごの果肉感を感じられ、甘酸っぱいストロベリーソースと、ミルクの優しい味。ケーキのスポンジ生地にビスケットを加え、歯ざわりの楽しい食感だ。

■クリスマス限定グッズ スターバックスはまた、手にするだけでクリスマス気分へと導かれる限定グッズを店舗やオンラインストアで販売する。エプロンを付けた「サンタクロース」「クリスマスツリー」「トナカイ」など本格的なモチーフで、人気のタンブラー、ベアリスタ、オーナメントなどや、動かすと雪が降っている風景をつくるスノードームなどだ。

■ホリデーシーズン限定コーヒー 他にも、ホリデーシーズンに、特別なコーヒー「スターバックス クリスマス ブレンド」も販売する。深いコクとハーブの味でカラメルのような甘みの「スターバックス クリスマス ブレンド エスプレッソ ロースト250g(1,430円)」や、穏やかにコーヒー豆を炒った、明るい味の「クリスマス ブロンド ロースト250g(1,430円)」、本格的な味が楽しめる「クリスマス ブレンド250g(1,430円)」を用意している。

■クリスマス気分を感じるフード さらに、ホリデーシーズンをさらに盛り上げるフードも用意する。フランスのクリスマスケーキの定番スイーツ「ブッシュドノエル(460円)」と、クリスマス感満載の「石窯フィローネ ホリデーチキン(480円)」、クリスマスブレンドと相性が抜群の「クランベリーブリスバー(270円)」の3種類。

■ホリデーの定番ドリンク その他、今年も普段味わえないスパイシーな味の定番ドリンク「ジンジャーレッド ラテ (ホット/アイス)(Short420円、Tall460円、Grande500円、Venti540円)」と、昨年から発売した「ジョイフルメドレー ティー ラテ(ホット)(Short380円、Tall420円、Grande460円、Venti500円)」も発売する。

スターバックスは、今年も、様々な演出でクリスマス気分を演出する予定だ。