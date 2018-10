■初参戦の「クーラ」と「アンヘル」を含むハロウィン衣装の新ファイター4人が登場!

「KOF ALLSTAR」の戦場に、初参戦となる「クーラ」と「アンヘル」がハロウィン衣装の「ハロウィンパーティー・クーラ」、「ハロウィンパーティー・アンヘル」となって登場いたします。さらに、「ハロウィンパーティー・シェルミー」、「ハロウィンパーティー・マチュア」も加わり、合計4人のファイターが新たに登場いたします。新ファイターの参戦を記念して、4人の出現確率がアップした「ハロウィンパーティーピックアップガチャ」が期間限定で登場いたします。本ピックアップガチャは、★5ファイターが登場する際、必ずハロウィンファイターが含まれて登場いたします。

また、「クーラ」、「アンヘル」、「シェルミー」、「マチュア」に装着することで、スペシャルスキルを発動できるようになるバトルカードの出現率が高くなっている「ハロウィンパーティースペシャルカードピックアップガチャ」も登場いたします。

■イベントクエストに「ハロウィンパーティー・社」が降臨!ファイターメダルを集めて「ハロウィンパーティー・社」を獲得しよう!

本アップデートより、新降臨イベントクエスト「ハロウィンパーティー・社」を開催いたします。降臨イベントは、強大なボスと多くの敵が現れる高難易度のクエストです。クリアすることで獲得できるファイターメダルを様々なアイテムと交換することができます。今回開催する新降臨イベントクエストでは、ハロウィン衣装のボスファイター「ハロウィンパーティー・社」を獲得することができます。

また、「ハロウィンパーティー・社」に装着すると追加オプションスキルが発動する★5オプションカードを獲得できるバトルカードクエスト「七枷社不気味なハロウィンビート!」も、あわせて開催いたします。イベント盛りだくさんの「KOF ALLSTAR」のハロウィンをお楽しみください。

