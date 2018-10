■新作スマホゲームアプリ

「ファンタジーアース ジェネシス(FEG)」は、スクウェア・エニックスのPC向けオンライン対戦アクションRPG「ファンタジーアース シリーズ」から生まれた、スマートフォン向けのオリジナルタイトル。

特徴である最大50vs50で繰り広げられる大規模戦争や、召喚・建築といった要素はそのままに、FEGならではの新要素を搭載。プレイヤーはクリスタルを巡る3つの同盟のいずれかに属し、多彩な戦略が展開される戦場に身を投じていく。

「ヴェンデッタ」は、3Dによる美麗グラフィックと滑らかなアクション、そして高いカスタマイズ性を備えたMMORPG。自由度の高いキャラクターメイキングで自分だけのキャラクターを作り、広大なオープンワールドを冒険することができる。

世界を360度見渡すことのできる自由な視点で世界を冒険し、敵との戦闘を堪能できるぞ。

「バクレツモンスター」は、簡単操作で爽快なアクションを楽しむことのできるバトルアクションゲームだ。多種多様なモンスターが登場し、モンスターを集めたり、自分のお気に入りのモンスターを育ててバトルに挑むことができる。

タップするだけで攻撃ができ、続けてタップするとコンボが発動する。相手のライフが無くなるとぶっ飛び、KOとなるぞ。さらに、強力なスキルや多段ジャンプ、味方メンバーを呼んでの援護攻撃など、簡単ながらも奥深いバトルとなっている。

最大4人でのオンラインマルチバトルが可能で、全国のプレイヤーと盛り上がることができるぞ。

「キャプテン翼ZERO」は、主人公・翼たちの成長譚を体験できるリアルタイムシミュレーションサッカーゲーム。オートで進行する試合モードでは、必殺技などを繰り出しながら熱い試合展開が楽しめる。

またメインシナリオモードでは、新作TVアニメ「キャプテン翼」のストーリーが完全再現。会話形式で展開するシナリオの中では、戦いを通じて翼たちがサッカープレイヤーとして成長していく姿が描かれており、「キャプテン翼」を追体験することがでる。

「ミストクロニクル」は、ひとりでもマルチでも楽しめる快進撃ブロックパズルRPGだ。

シンプルながらも奥深いシステム、そしてトリッキーでファンタジーなストーリーが展開する。登場する英雄は100種類以上、レア以上のユニットに用意されたサイドストーリーを楽しむことができるぞ。各地の英雄(神/魔人/妖精/悪魔/亜人/機甲兵等)を配下にし、進化させていくことで世界の謎を解き明かしていこう!

城主として領地内の資源管理や拠点活用をすることで部隊を強化することも可能だ。ユニットを配置して商業、軍事、農業などを発展させ、国力をあげて行こう!

「夜明けのベルカント」は、戦乱渦巻く世界を舞台に、“3人の主人公”を通してそれぞれの思い、正義、葛藤を描くドラチックシミュレーションRPGだ。歴史の観測者として選ばれたプレイヤーは、さまざまなキャラクターと縁を結び、戦いの歴史を観測していく。

圧倒的なボリュームで描くストーリーが、ドラマティックに展開。個性的なキャラクターたちの魅力を引き出すさまざまなコンテンツで「夜明けのベルカント」の世界に没入することができる。

「ドラガリアロスト」は、任天堂とCygamesが共同で開発・運営を行う、スワイプ操作で楽しめるアクションRPGだ。

総勢60名以上の個性豊かなキャラクターたちが登場。契約したドラゴンに変身して戦う「竜化」と、さまざまなアクションやスキルを駆使して、敵の討伐を目指そう。

■事前登録中のスマホゲームアプリ

「アート・オブ・コンクエスト」は、世界中の仲間と協力し王座を狙う本格ストラテジーRPG。城を築き、ドラゴンを育て、ユニークな英雄とともに世界に挑もう!

アイテムを集め、強固な城を築こう!登場する20人以上の英雄を育て、装備やスキルでカスタマイズ。オンラインのPvP対戦で全世界のプレイヤーと戦おう!

「プレカトゥスの天秤」は、鉄と蒸気と銃の時代を舞台に、正義と罪をテーマにした100人を超えるキャラクターたちが織りなす壮大なストーリーが魅力のマルチシナリオRPG。7つの国、7つの主人公が登場し、それぞれのシナリオが時間軸で重なり合いながら展開していく。

ターン制バトルでは、陣形によって同じキャラクターで使い勝手が変わるなど、プレイヤーのスタイルで楽しむことが可能。好きなキャラクターを自分好みに育てていくこともできる。

「FOX -Flame Of Xenocide-」は、遥か宇宙の彼方にある、惑星「カルマ」を舞台にしたハードコア3DアクションRPG。

プレイヤーは惑星カルマに眠る新たな資源「エーテル」をめぐる終わらない戦いに終止符を打つため、特殊先鋭部隊の一員として、機械生命体「ドローン」と共に、熾烈な戦いに身を投じることになる。SFとスチームパンクスタイルが織りなす美麗なグラフィック、ド派手な攻撃アクションと、スタイリッシュなスキル連携による超ハイスピード戦闘アクションを楽しむことが可能だ。

キャラクタークリエイト機能では、好みの容姿にカスタマイズ可能。さらにセクシー系やかわいいコスチュームも多数用意されているので、自分だけのキャラクターで冒険を楽しめるぞ。

