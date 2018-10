【新情報】『リーサル・ウェポン』リッグス＆マータフに代わり、女性コンビが主役に？

海外ドラマ『リーサル・ウェポン』の主人公だったマーティン・リッグスとロジャー・マータフが降板することになったが、次期主人公は‘‘あの女性刑事’’となるかもしれない。

このお話の主人公

LETHAL WEAPON: Michelle Mitchenor on Season Two of LETHAL WEAPON premiering Tuesday, Sept. 26 (8:00-9:00 PM ET/PT) on FOX. (Photo by FOX via Getty Images)

ミシェル・ミッチェナー(Michelle Mitchenor)

生年月日:1988年4月21日

出身地:アメリカ・ニュージャージ州

主な出演作:『リーサル・ウェポン』ソーニャ・ベイリー役

LETHAL WEAPON: Michelle Mitchenor in the 'Double Shot of Bailey's' episode of LETHAL WEAPON airing Tuesday, Jan. 16 (8:00-9:00 PM ET/PT) on FOX. (Photo by FOX via Getty Images)

海外ドラマ専門チャンネルAXNでも絶賛放送中のポリス・アクション『リーサル・ウェポン』からクレイン・クロフォード演じるマーティン・リッグスとデイモン・ウェイアンズ演じるロジャー・マータフが降板するニュースはすでにお伝えしたが、製作陣はどうやら、今後大幅な路線変更を考えているようだ。

気になる路線変更にかんしては、シーズン3第6話から布石を打つようだ。

同エピソードではミシェル・ミッチェナー演じるソーニャ・ベイリーが新たに配属されてくる女性刑事グティエレスとバディを組むことになるという。

これにより、主人公2人が消えた今、今後の『リーサル・ウェポン』は2人の女性刑事が主人公として引っ張ていくのではないかという見方が強いのだ。

もしも、このような展開になれば、クレインの代わりに新たにキャスティングされたショーン・ウィリアム・スコットも、そのうち消えてしまうことになるのだが、女性版『リーサル・ウェポン』となれば、それはそれでかなり期待できそうだ。

