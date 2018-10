秋になり、段々と涼しくなってきた今日このごろ。身体の温まる食べ物が恋しくなりますね。

コンビニやスーパーなどに行くと粉末タイプのドリンクやショーケースにはホットドリンクがラインナップされててついつい手に取ってみたくなります。

そこで、家で簡単にできる、ちょっと珍しいホットドリンクを3品作ってみました。

■カフェデオージャ

カフェデオージャは、黒砂糖とシナモンで、煮立てて作る、メキシコの伝統的なコーヒーの飲み方です。

View this post on Instagram

【カフェ・デ・オージャ☕️】 オレンジピール・シナモンスティック・カルダモン・黒糖ば入れてから程よぅかき混ぜて飲む、こちらのオリジナルコーヒー☕️ 口あたりんなめらかでやわらこーしてフルーティば~い😋 豆乳のガトーショコラはオーナーさんの手作りの気まぐれスィーツげなけん、ごっとあるては限らんらしかとばってん濃厚やとにふわ~ってしとっていぢ美味しかった~😄 「豆乳」やけんが、罪悪感のあんまぃのーしてよかね😁ウヒヒ🎵 カウンター席もあっけん、気軽に立ち寄らるっともよかね~😊#gardencoffeenagasaki #ガーデンコーヒー長崎 #ハコニワカフェ #隠れ家カフェ #カフェデオージャ#スパイスコーヒー #豆乳のガトーショコラ #手作りスィーツ #手作りケーキ #手作りガトーショコラ #長崎カフェ

A post shared by 井上雅之(@inbow.masa) on May 15, 2018 at 2:49am PDT

View this post on Instagram

Good morning amigos! Have you seen my Café de Olla video? It’s super artsy and one of my favorites! My blog post now has some gorgeous new photos to accompany it thanks to @jenna.sparks.photography ☕️ Café de olla is a traditional Mexican coffee beverage. Traditionally this recipe is made using a Mexican clay pot giving it a very unique flavor, but it isn’t necessary. In my video I show how to make this authentic coffee using a stockpot. The distinct flavor of the café de olla is provided by cinnamon and piloncillo. Click @muybuenocooking for recipe and video: http://bit.ly/2GTRTjg . . #muybuenocooking #cafedeolla #bhgdrinks #mexicancoffee

A post shared by Mexican Recipes | Yvette(@muybuenocooking) on Feb 6, 2018 at 6:35am PST

材料(1杯分)

・コーヒー:200ml

・シナモン:適量

・オレンジの皮:適量(マーマレードジャムでも代用可)

・黒砂糖:大さじ1~2(お好みで調整)

コーヒーを鍋に入れ、シナモンとオレンジの皮を沸騰させます。沸騰して、香りが立ったら火を止めて黒糖をお好みで溶かして、茶こしでこしカップに注ぎ完成。

マーマレードジャムを使う場合、甘くなるので黒糖のバランスを少なめに調整して作ることがポイントとなりますオレンジの香りがリラックスさせてくれます。

■オーツ麦入りチョコミルク

満腹感を得ることができるので、エネルギーチャージしたいときにおすすめの一品です。

材料(1杯分)

・板チョコ:25g

・砂糖:大さじ1

・バター:小さじ半分

・シナモン:適量

・水:50ml

・オーツ麦:小さじ2〜3

・牛乳:250ml

チョコを砕き、鍋にバターを加えて弱火にかけます。チョコとバターが溶けてきたら水を少しずつ加えます。

別鍋に牛乳、オーツ、シナモン、砂糖を加えオーツが柔らかくなるまで煮込みます。器の3/4に温めた牛乳、オーツ、シナモン、砂糖を加えたものを注ぎ、次にチョコとバターを温めたものを注ぎます。

トッピングにナッツを散らせば完成。

■サハラップ

片栗粉を入れてトロトロした、エジプトの甘いドリンク。

View this post on Instagram

サハラップという、エジプト風のホットミルクを作ってみた。 バニラ効いてて美味しい。あったまる〜。 #汗だく #サハラップ #sahlep #milk #hotmilk #Egypt #vanilla #PeterRabbit

A post shared by ℜ𝔶𝔬𝔗𝔯𝔞𝔠𝔨𝔰(@ryotracks) on Jun 25, 2015 at 6:58am PDT

View this post on Instagram

Soğuk havalarda sıcacık bir fincan tarçınlı SALEP içme keyfini LOCHKA'da yaşayın. Salebin faydaları nelerdir ? *Grip ve öksürüğe şifa olur *Aç kalmadan kilo verdirir *Yağ yakma hızını yükseltir *Karın şişkinliğini giderir *Vücut enerjisini artırır. #lochka #salep #sahlep #istanbul #kalekent #beykent #yasamvadisi #gurpinar #yakuplu #saglikliyasam #icecek #sicakicecek #cafe #restaurant #hot #drink #saglik #sifali

A post shared by Lochka Cafe & Restaurant(@lochkaofficial) on Oct 25, 2018 at 3:18am PDT

材料(1杯分)

・牛乳:200ml

・シナモン:適量

・片栗粉:小さじ1

・バニラエッセンス:適量

沸騰寸前まで牛乳を温め、カップに牛乳と片栗粉を入れてよく混ぜ合わせます。

砂糖とバニラエッセンスを加えて混ぜます。シナモンをふりかけて完成。

ほんのりとしたバニラの甘い香りに心が癒されます。

ちょっとのアレンジで世界各地で人気のホットドリンクが楽しめます。身体を温めて、明日もがんばりましょう!

(文/fumumu編集部・mao88)