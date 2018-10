『アイドリッシュセブン』Re:vale 1stアルバムの収録内容を一挙発表！　新曲「激情」は、「いきものがかり」水野良樹氏の作詞・作曲

大人気の男性アイドル育成リズムゲーム『アイドリッシュセブン』より、新情報が到着! 12月5日に発売となる、アイドルユニット「Re:vale」の1stアルバムのタイトルは「Re:al Axis(リアルアクシス)」に決定しました! 新曲を2曲収録した、全3形態でリリース、全形態ジャケットも大公開。

通常盤ジャケットはRe:vale 2ndシングル「NO DOUBT」Music Videoを担当した田頭しのぶ監督、豪華盤収納BOXは種村有菜先生による撮り下ろしとなっています。

そして、新曲「星屑マジック」がこの秋アプリゲームで公開予定の、Re:vale・TRIGGER・IDOLiSH7が出演する「星巡りの観測者」の主題歌に選ばれました。

さらに、人気音楽ユニット「いきものがかり」水野良樹氏作詞・作曲による新曲「激情」は、Re:vale史上もっとも熱い歌謡ロックチューンとなっています。

▲Re:vale 〈L→R〉千(CV.立花慎之介)百(CV.保志総一朗)

CD発売情報

Re:vale 1st Album “Re:al Axis”

2018.12.5 on sale

【豪華盤】LACA-35750 / 6,000円 (税抜)

【アルバム】アイドリッシュセブン Re:vale 1st Album「タイトル未定」豪華盤 完全生産限定

・CD (新曲含む全8曲収録)

・オリジナルグッズ [ブレスレット&バッグチャーム / ブレスレットポーチ / アクセサリートレイ]

・撮り下ろしフォトブック ※豪華盤・初回限定盤 共通

・収納BOX (撮り下ろしジャケット)

【初回限定盤】LACA-35751 / 3,000円 (税抜)

【アルバム】アイドリッシュセブン Re:vale 1st Album「タイトル未定」 初回限定盤

・CD (新曲含む全8曲収録)

・撮り下ろしフォトブック ※豪華盤・初回限定盤 共通

・三方背スリーブケース

【通常盤】LACA-15751 / 2,500円 (税抜)

【アルバム】アイドリッシュセブン Re:vale 1st Album「タイトル未定」 通常盤

・CD (新曲含む全8曲収録)

<INDEX>

01. NO DOUBT

作詞:結城アイラ 作曲:小高光太郎・UiNA 編曲:小高光太郎

02. 激情

作詞・作曲:水野良樹 編曲:鈴木Daichi秀行

03. Dis one.

作詞:真崎エリカ 作曲・編曲:田中俊亮

04. 太陽のEsperanza

作詞:結城アイラ 作曲・編曲:渡邉俊彦

05. TO MY DEAREST

作詞:結城アイラ 作曲・編曲:ラムシーニ

06. 星屑マジック

作詞・作曲・編曲:Saku

07. 奇跡

作詞:Shogo 作曲:山田高弘 編曲:齋藤真也

08. SILVER SKY

作詞:結城アイラ 作曲・編曲:網本ナオノブ

関連情報

なお1月23日(水)には7月にメットライフドームにて開催され、大盛況のうちに終了した“アイドリッシュセブン 1st LIVE「Road To Infinity」”Blu-ray&DVDが発売されます。こちらも要注目です。

