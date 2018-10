11月公開『ファンタビ』前に楽しみたい！＜魔法学校＞の世界に浸れる魅惑のドラマ4選

11月23日に『ファンタスティック・ビースト』の新作映画が公開します。新作では懐かしのホグワーツ魔法魔術学校が登場します!そこで、魔法学校が舞台となる海外ドラマを紹介します。ファンタジー好きは是非チェックしてみてください。

魔法学校といえば、『ハリー・ポッター』シリーズの<ホグワーツ魔法魔術学校>が有名ですが、『ファンタスティック・ビースト』の新作で再びホグワーツが登場します!

Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald (2018)

https://www.imdb.com/title/tt4123430/mediaviewer/rm4031531520

© 2017 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved

闇の魔術に対抗する防衛術の教室で教壇に立つのは若きダンブルドア!かっこよすぎる!

Jude Law and Jonathan Saint-James in Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald (2018)

https://www.imdb.com/title/tt4123430/mediaviewer/rm4232858112

© 2017 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved

新作は、懐かしのホグワーツと新たな舞台はパリ!新しい魔法の世界が期待されます。

映画『ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生』は11月23日(祝・金)全国公開。

映画『ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生』オフィシャルサイト

実は、海外ドラマでは魔法学校が舞台のドラマシリーズが増えているのです。

『ファンタビ』も楽しみですが、公開前にファンタジー好きオススメのドラマを紹介します。

「マジシャンズ」

「大人版ハリー・ポッター」という打ち出しでスタートしたファンタジー・ドラマですが、大人向けということもありセクシーでバイオレンスな描写が盛り込まれ、人気上昇となりました。

2015年からアメリカのSYFYで放送開始され、シーズン4の更新が決まっています。

THE MAGICIANS -- Season:2 -- Pictured: (l-r) Stella Maeve as Julia, Olivia Taylor Dudley as Alice, Hale Appleman as Eliot, Summer Bishil as Margo, Jason Ralph as Quentin, Arjun Gupta as Penny -- (Photo by: Jason Bell/Syfy/NBCU Photo Bank via Getty Images)

『フィロリーとその先』というファンタジー小説にハマっている青年クエンティンは、今いる現実世界に強い違和感を持ち、鬱病を患っていました。

そんなある日、魔法大学<ブレイクビルズ大学院>の入学試験へと導かれ、試験に合格したクエンティンは魔法の世界へと入り込んでいきます。

クエンティンの幼馴染のジュリアも同じく試験を受けるものの不合格となるも、魔法の世界を忘れられないジュリアは魔法に対する強い執着心を持ち、危険な世界へと向かっていくのです。

命運を分けた二人はやがて対立関係に・・・。

邪道をいくジュリアは数々の危険な目に遭いながら、クエンティンより強力な魔女になっていくのもみどころ。

THE MAGICIANS -- 'Divine Elimination' Episode 203 -- Pictured: (l-r) Stella Maeve as Julia, Jason Ralph as Quentin -- (Photo by: Carole Segal/Syfy/NBCU Photo Bank via Getty Images)

主人公のクエンティンが魔法大学に入学したからといって、ハリー・ポッターのように特別な生徒というわけではありません。

同級生には魔法使いを両親に持つ才女のアリスや、寮のルームメイトのペニーは魔法使いの中でも一番の特殊能力の持ち主“トラベラー”で、オタクっぽいクエンティンを負け犬呼ばわり。

上級生のエリオットとマーゴはクエンティンをオモチャ扱いしてからかいます。

大学の中でもキーパーソンとなる強力な魔法使いたちに囲まれ、人一倍魔法の世界への思い入れが強いクエンティンは、自身の居場所と能力を見出していきます。

ゲイのエリオットは、クエンティンと親交を深めながらお互い助け合うこともしばしば。

THE MAGICIANS -- 'A Life in the Day' Episode 305 -- Pictured: (l-r) Hale Appleman as Eliot Waugh, Jason Ralph as Quentin Coldwater -- (Photo by: Alan Zenuk/Syfy/NBCU Photo Bank via Getty Images)

ホグワーツでは幅広いジャンルの魔法を学んでいましたが、魔法大学では専攻クラスがあり、生徒たちの特殊能力によって専攻科目が決まります。

ホグワーツの“クィディッチ”のような魔法のスポーツはありませんが、チームで魔術を競う対抗試合のようなものがあります。

Summer Bishil, Hale Appleman, Jade Tailor, Olivia Taylor Dudley, and Jason Ralph in The Magicians (2015)

https://www.imdb.com/title/tt4254242/mediaviewer/rm379605760

毎エピソード驚きがあるスリリングな展開で飽きさせないのもこのドラマの魅力です。

シーズン2のラストでは、一切の魔法が消えてしまうという悲劇で終わりました。

新シーズンでは、魔法を取り戻す為になる鍵を探すのが主のストーリーのようです。魔法無しで危険な冒険に乗り出すクエンティンたちはどうなってしまうのでしょうか!?

Olivia Taylor Dudley and Jason Ralph in The Magicians (2015)

https://www.imdb.com/title/tt4254242/mediaviewer/rm2066894848

11月10 日(土)から『マジシャンズ』シーズン3をHuluで独占配信!

またHuluでは、映画『ハリー・ポッター』シリーズ6作が10月31日から期間限定で独占配信されます。

『ハリー・ポッター』と『マジシャンズ』合わせて魔法の世界を楽しんでみてはどうでしょうか?

マジシャンズ が見放題! | Hulu(フールー) 【お試し無料】

『サブリナ:ダーク・アドベンチャー』

アーチー・コミックをダーク・ミステリーに改変してドラマ化しヒットした『リバーテイル』の製作陣が同じくアーチー・コミックをホラー色満載でドラマ化した『サブリナ:ダーク・アドベンチャー』を製作。

2018年10月26日よりNETFLIXにて配信開始しました。

Kiernan Shipka in Chilling Adventures of Sabrina (2018)

https://www.imdb.com/title/tt7569592/mediaviewer/rm261583360

© Courtesy of Netflix

大司祭だった父親のエドワードは魔法使いの掟を破って人間の女性ダイアナと結ばれ、2人の間に産まれたサブリナは叔母のヒルダとゼルダの元で育てられます。

そんなサブリナが16歳の誕生日を迎えると魔術師として闇の道へ進むように選択を迫られるのです。

一方、エドワードの元恋人の魔女はマダム・サタンとなって、娘のサブリナをはじめとするスペルマン家に復讐しようと企み、サブリナが通う高校の教師ワードウェルに扮して機会をうかがいながらサブリナを襲います。

サブリナはマダム・サタンに対抗する魔術を魔術学院“The Academy of Unknown Arts”で学びます。

『サブリナ:ダーク・アドベンチャー』シーズン1はNETFLIXにて配信中。

サブリナ: ダーク・アドベンチャー | Netflix (ネットフリックス) 公式サイト

『Legacies(原題)』

人間の女性とヴァンパイア兄弟の三角関係を描いたロマンティック&スーパーナチュラルのドラマ『ヴァンパイア・ダイアリーズ』。そのドラマのスピンオフとしてシリーズ化された『オリジナルズ』が2018年にシーズン5でファイナルを迎えました。

その2作品の新たなスピンオフ・ドラマとしてスタートしたのが『Legacies』 です。

アメリカのTHECW局で10月25日から放送開始されています。

Matthew Davis, Peyton 'Alex' Smith, Kaylee Bryant, Danielle Rose Russell, Jenny Boyd, Aria Shahghasemi, and Quincy Fouse in Legacies (2018)

https://www.imdb.com/title/tt8103070/mediaviewer/rm2914546176

主人公のホープ・ミカエルソン、『オリジナルズ』でも登場したクラウスとヘイリーの娘で、ヴァンパイア&狼人間&魔女の力を持つトライブリッドという無敵のヒロイン。

そんなホープが17歳になって活躍する物語です。

ホープ役は、『オリジナルズ』シーズン5から出演しているがダニエル・ローズ・ラッセルが続投します。

https://www.imdb.com/title/tt8103070/mediaviewer/rm1833139200

https://www.imdb.com/title/tt8103070/mediaviewer/rm1833139200

ドラマの舞台は、スーパーナチュラルな力を持つティーンたちが通う寄宿学校<サルバトーレ学校>です。

アラリック・サルツマンが、ホープの保護者であり学校の教師として登場。

また、ジェレミー・ギルバートやマット・ドノヴァンも登場するそうです。

Matthew Davis, Peyton 'Alex' Smith, Kaylee Bryant, Danielle Rose Russell, Jenny Boyd, Aria Shahghasemi, and Quincy Fouse in Legacies (2018)

https://www.imdb.com/title/tt8103070/mediaviewer/rm3068819712

ホープは学校で力を操る方法を学びます。また敵として魔女や狼人間、ヴァンパイアに留まらない魔物たちがミスティック・フォールズに襲い掛かってくるようです。

『ミルドレッドの魔女学校』

魔法学校の元祖!? 1974に出版されたイギリスの児童小説『The Worst Witch』が原作で、1986年にドラマ化もされました。そのリメイク版がNETFLIXで2017年から配信されています。

ホグワーツとは違い、魔女たちが通う魔法学校の女子校を舞台設定にしています。

Raquel Cassidy, Wendy Craig, Clare Higgins, Tallulah Milligan, Meibh Campbell, Bella Ramsey, Tamara Smart, Jenny Richardson, and Dagny Rollins in The Worst Witch (2017)

https://www.imdb.com/title/tt5721172/mediaviewer/rm960628480

主人公のミルドレッド・バブルはアパートのベランダに箒で突っ込んできた魔女候補生のモードと出会います。魔女にしか魔女の姿は見えないらしく、モードの姿が見えるミルドレッドは、メガネが壊れて視界が悪くなったモードに付き添って魔女学校へ行き、試験を受けることになりました。

魔女の家系ではないミルドレッドは、試験では不合格になるものの、学校を我がものにしようとするアガサの企みを阻止したことが切っ掛けで、カックル魔女学校の1年生として仮入学が認められました。

新入生魔女たちの学園生活を描いたファンタジードラマです。

Bella Ramsey in The Worst Witch (2017)

https://www.imdb.com/title/tt5721172/mediaviewer/rm2209103616

© WARNING: Use of this copyright image is subject to the terms of use of BBC Pictures' Digital Picture Service (BBC Pictures) as s

NETFLIXにてシーズ2まで配信中。

2019年にはシーズン3が予定されているようです。

ミルドレッドの魔女学校 | Netflix (ネットフリックス) 公式サイト