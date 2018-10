fripSideが歌う『寄宿学校のジュリエット』OPテーマ「Love with You」より、MVショートverが公開！

11月7日発売となる、人気音楽ユニット「fripSide」(南條愛乃さん&八木沼悟志さん)のニューシングル「Love with You」より、㎹ショートサイズが公開となりました! この楽曲は、現在放送中のTVアニメ『寄宿学校のジュリエット』のOPテーマとなっています。

そしてfripSideは、12月24日札幌を皮切りに全国5か所6公演のワンマンツアー「fripSide Concert Tour 2018-2019 -infinite synthesis 4-」をスタート。ファイナルは3月8日9日のパシフィコ横浜国立大ホール2daysとなっています。

「Love with You」㎹ショート

リリース情報

TVアニメ『寄宿学校のジュリエット』オープニングテーマ

fripSideのニューシングル「Love with You」

2018年11月7日発売

<初回限定盤>

【CD+Blu-ray】GNCA-0537 ¥3,500(+tax)

【CD+DVD】GNCA-0538 ¥1,800(+tax)

<通常盤>

【CD】GNCA-0539 ¥1,200(+tax)

【収録曲】

1. Love with You*TVアニメ『寄宿学校のジュリエット』OPテーマ

2. Blue Moon

3. Love with You<instrumental>

4. Blue Moon<instrumental>

【初回限定盤 特典Blu-ray収録内容】

・Love with You MV

・Love with You MV Making

・SPOT

・fripSide 15th Anniversary Tour 2017-2018 "crossroads" supported by animelo mix(2017.12. 3[sun]千葉・幕張メッセ展示ホール7・8)day2“crossroads”

【初回限定盤 特典DVD収録内容】

・Love with You MV

・Love with You MV Making

・SPOT

ツアー情報

「fripSide Concert Tour 2018-2019 -infinite synthesis 4-

2018年12月24日(月/祝) :わくわくホリデーホール(札幌市民ホール)

2019年01月12日(土) :大阪国際会議場(グランキューブ大阪)メインホール

2019年01月14日(月/祝): 福岡市民会館

2019年02月11日(月/祝) :一宮市民会館

2019年03月08日(金) :パシフィコ横浜国立大ホール

2019年03月09日(土) :パシフィコ横浜国立大ホール

fripSide公式サイト

freakSide公式ツイッター(@fripSide_FC)