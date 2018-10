新宿アニソンスコープ：新作も話題の「キンプリ」が首位　内田真礼が歌う「SSSS.GRIDMAN」EDも

「KING OF PRISM RUSH SONG COLLECTION -Sweet Sweet Replies!-」のジャケット

アニソンが充実していることで知られるタワーレコード新宿店のアニメ担当バイヤー樋口翔さんが、アニソンの売れ筋や販売現場の生の声を伝える「新宿アニソンスコープ」。同店の15~21日の1位は、人気アニメ「KING OF PRISM」(キンプリ)シリーズのスマホゲーム「KING OF PRISM プリズムラッシュ!LIVE」の楽曲を収録したアルバム「KING OF PRISM RUSH SONG COLLECTION -Sweet Sweet Replies!-」でした。

◇先週の結果

「キンプリ」は、新作テレビアニメが2019年春に放送されることも話題になっている、男性キャラクターたちが歌とショーに懸けるひたむきな姿を描いた作品です。今回のアルバムは、ゲームに登場した新曲を収録。香賀美タイガと十王院カケルのデュオをはじめとしたユニット曲やアレンジ曲を収録した、新たなコンビネーションが楽しめる一枚となっています。

続く2位には、声優の内田真礼さんが歌うテレビアニメ「SSSS.GRIDMAN」のエンディングテーマ「youthful beautiful」がランクイン。表題曲は疾走感あるメロディーと内田さんのロックな歌唱がマッチしたナンバーとなっています。カップリングの「君のヒロインでいるために」は、テレビアニメ「けものフレンズ」の主題歌「ようこそジャパリパークへ」で知られる大石昌良さんが手がけています。

3、4位には、ミュージカルとアニメがリンクして展開するプロジェクト「少女☆歌劇 レヴュースタァライト」発のCDが登場しました。3位の「『少女☆歌劇 レヴュースタァライト』劇中歌アルバムVol.2 『ラ レヴュー ド ソワレ』」は、テレビアニメの劇中歌を収録したアルバムの第2弾で、「ラブライブ!」シリーズやハロー!プロジェクトの楽曲を手がける藤澤慶昌さんや、アニメ「Free!」の音楽を手がけた加藤達也さんら有名コンポーザーが参加しています。

◇今週の動向

スマホゲーム「アイドルマスター ミリオンライブ!」の新たなCDシリーズ第1弾「THE IDOLM@STER THE@TER BOOST 02」、声優で歌手の水樹奈々さんが歌う劇場版アニメ「魔法少女リリカルなのは Detonation」の主題歌「NEVER SURRENDER」の高い初動が予想されます。

◇タワーレコード新宿店アニソンコーナーランキング(左からタイトル、アーティスト)

1位 「KING OF PRISM RUSH SONG COLLECTION -Sweet Sweet Replies!-」 Various Artists アルバム

2位 「youthful beautiful」 内田真礼 シングル

3位 「『少女☆歌劇 レヴュースタァライト』劇中歌アルバムVol.2 『ラ レヴュー ド ソワレ』」 スタァライト九九組 アルバム

4位 「『少女☆歌劇 レヴュースタァライト』オリジナルサウンドトラック」 スタァライト九九組 アルバム

5位 「THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER 22 双翼の独奏歌」 神崎蘭子(CV:内田真礼)/二宮飛鳥(CV:青木志貴) シングル

6位 「TRUST IN ETERNITY」 水瀬いのり シングル

7位 「うたの☆プリンスさまっ♪デュエットドラマCD『Non-Fiction』蘭丸&カミュ」 シングル 黒崎蘭丸(CV:鈴木達央)/カミュ(CV:前野智昭) シングル

8位 「ガールズコード」 Poppin’Party シングル

9位 「うたの☆プリンスさまっ♪デュエットドラマCD『Fiction』嶺二&藍」 寿嶺二(CV:森久保祥太郎)/美風藍(CV:蒼井翔太) シングル

10位 「MELODY IN THE POCKET」 777☆SISTERS シングル

◇プロフィル

樋口翔 タワーレコード新宿店7階(邦楽・販売促進)アニメ担当バイヤー。2014年に町田店から異動。アニメにハマったきっかけは「新世紀エヴァンゲリオン」「BLUE SEED」「VS騎士ラムネ&40炎」など1990年代の作品で、アニソンの中でもキャラソン、とりわけアイドルアニメ関連の楽曲を愛聴。マイアンセムは「アイドルマスターミリオンライブ!」より「Up!10sion Pleeeeeeeeease!」。お気に入りのアニメ、ゲーム作品は「プリティーリズム」「アイドルマスター」「フォトカノ」「サクラ大戦」など。