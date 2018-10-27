【B2第6節】福島が西宮を破る

B.LEAGUE2部第6節は10月27日 (土)、あいづ総合体育館で福島ファイヤーボンズ vs 西宮ストークスの試合が行われ、福島が69 - 61で、西宮を降して勝利した。
48 - 38で迎えた第4クオーターでも得点を重ね、逃げ切った。
メンバー
■ 福島ファイヤーボンズ
SG 2 徳川 慎之介
PG 4 猪狩 渉
PG 8 村上 慎也
PG 9 神原 裕司
SF 18 川満 寿史
PG 24 鈴木 大
PF 30 イバン・ラベネル
PF 32 武藤 修平
PF 34 前田 陽介
C 43 クリス・ブレディ
PF 51 安慶 大樹
■ 西宮ストークス
PG 0 上原 壮大郎
SG 2 ドゥレイロン・バーンズ
PG 3 松崎 賢人
PG 6 大塚 勇人
SF 9 谷 直樹
PG 13 道原 紀晃
PF 15 谷口 淳
SG 19 梁川 禎浩
C 33 ランディー・ホワイト
SG 35 内藤 健太
C 47 土屋 アリスター時生
C 91 佐藤 浩貴
スタッツ
福島西宮2P成功数23143P成功数383P成功率15%47%FG成功数2622FT成功数149アシスト数1919オフェンスリバウンド数1010スティール数119ターンオーバー数1617ディフェンスリバウンド数3028ファウル数1319ファストブレイク数88ブロックショット数61ポインツインザペイント数4018ポインツフロムターンオーバー数1314