【B2第6節】福島が西宮を破る

バスケットボール 試合サマリー

B.LEAGUE2部第6節は10月27日 (土)、あいづ総合体育館で福島ファイヤーボンズ vs 西宮ストークスの試合が行われ、福島が69 - 61で、西宮を降して勝利した。
48 - 38で迎えた第4クオーターでも得点を重ね、逃げ切った。

詳細を確認する

メンバー

■ 福島ファイヤーボンズ

SG　2　徳川 慎之介
PG　4　猪狩 渉
PG　8　村上 慎也
PG　9　神原 裕司
SF　18　川満 寿史
PG　24　鈴木 大
PF　30　イバン・ラベネル
PF　32　武藤 修平
PF　34　前田 陽介
C　43　クリス・ブレディ
PF　51　安慶 大樹

■ 西宮ストークス

PG　0　上原 壮大郎
SG　2　ドゥレイロン・バーンズ
PG　3　松崎 賢人
PG　6　大塚 勇人
SF　9　谷 直樹
PG　13　道原 紀晃
PF　15　谷口 淳
SG　19　梁川 禎浩
C　33　ランディー・ホワイト
SG　35　内藤 健太
C　47　土屋 アリスター時生
C　91　佐藤 浩貴

スタッツ

福島西宮2P成功数23143P成功数383P成功率15%47%FG成功数2622FT成功数149アシスト数1919オフェンスリバウンド数1010スティール数119ターンオーバー数1617ディフェンスリバウンド数3028ファウル数1319ファストブレイク数88ブロックショット数61ポインツインザペイント数4018ポインツフロムターンオーバー数1314

この記事へのお問い合わせ

This kiji is powered by

Follow

Player!

on

©株式会社ookami