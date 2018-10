【B1第6節】横浜がSR渋谷を破る

バスケットボール 試合サマリー

B.LEAGUE1部第6節は10月27日 (土)、青山学院記念館でサンロッカーズ渋谷 vs 横浜ビー・コルセアーズの試合が行われ、横浜が84 - 79で、SR渋谷を降して勝利した。

57 - 54で迎えた第4クオーターでも得点を重ね、逃げ切った。

メンバー

■ サンロッカーズ渋谷

PF 0 満原 優樹

PG 1 清水 太志郎

C 3 ファイ サンバ

C 6 ロバート・サクレ

PG 7 伊藤 駿

PG 9 ベンドラメ 礼生

C 10 マーカリ・サンダース・フリソン

SF 14 杉浦 佑成

SG 22 長谷川 智也

SF 24 広瀬 健太

PG 32 山内 盛久

■ 横浜ビー・コルセアーズ

PG 0 細谷 将司

SG 1 川村 卓也

SG 2 高島 一貴

SG 5 湊谷 安玲久司朱

PG 6 中村 太地

SG 7 橋本 尚明

SF 8 アマンゼ・エゲケゼ

PG 10 ハンター・コート

PG 21 田渡 凌

SG 25 竹田 謙

PF 32 エドワード・モリス

PF 36 チャールズ・ガルシア

PF 81 小原 翼

スタッツ

SR渋谷横浜2P成功数29223P成功数553P成功率25%35%FG成功数3427FT成功数625アシスト数2311オフェンスリバウンド数810スティール数47ターンオーバー数109ディフェンスリバウンド数2931ファウル数2712ファストブレイク数66ブロックショット数41ポインツインザペイント数5036ポインツフロムターンオーバー数47