＜レスリング＞【写真集】2018年世界選手権・第7日／出場選手

（2018年10月26日、ハンガリー・ブダペスト ／ 撮影＝保高幸子）
《男子グレコローマン55kg級》田野倉翔太（東京・自由ヶ丘学園高教）
【敗復戦】
田野倉翔太●［5-5］Cao, Liguo（中国）
《男子グレコローマン63kg級》遠藤功章（日体大）
【敗復戦】
遠藤功章●［5-7］Bilici, Rahman（トルコ）
《男子グレコローマン60kg級》太田忍（ALSOK）
【２回戦】
太田忍●［5-7］ Sultangali, Aidos（カザフスタン）
【１回戦】
太田忍○［Ｔフォール、4:03=9-1］Mardani, Mehrdad Abdmohammad（イラン）
《男子グレコローマン67kg級》下山田培（警視庁）
【４回戦】
下山田●［フォール、1:32=0-7］Sahakyan, Gevorg（ポーランド）
【３回戦】
下山田○［Ｔフォール、1:22=8-0］Sanfilippo, Ignazio（イタリア）
【２回戦】
下山田○［Ｔフォール、1:45=9-0］Manish, Manish（インド）
《男子グレコローマン87kg級》角雅人（自衛隊）
【１回戦】
角雅人●［1-2］Kudla, Denis（ドイツ）