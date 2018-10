「クリミナル・マインド」 ダニエル・ヘニーとの10年前の思い出／ハリウッド進出前にインタビューを…

「クリミナル・マインド 国際捜査班」で活躍し、番組終了後は「クリミナル・マインド」にシーズン13から加入したマット・シモンズ役のダニエル・ヘニー。188㎝の長身、スタイル抜群でカッコいいですよね! 彼がハリウッドに進出する前、私は単独インタビューしたことがありました。



ロングランヒットとなっている、日本でも大人気の犯罪捜査ドラマ「クリミナル・マインド」。

現在、日本で放送中のシーズン13(WOWOWプライム・火曜23:00ほか)から新たに加入した、元IRT(FBI国際捜査班)の捜査官 マット・シモンズ。

とてもすんなりとBAU(FBI行動分析課)に溶け込んだシモンズを、ダニエル・ヘニーが好演しています。





マット・シモンズ役のダニエル・ヘニー





6月に来日したドクター・スペンサー・リード役のマシュー・グレイ・ギュブラーも、ダニエル演じるシモンズの加入はすごく自然だったと語っていました。





ドクター・スペンサー・リード役のマシュー・グレイ・ギュブラー





このインタビューで、マシューが「ダニエルと僕は20年前のモデル時代からの友達で仲良しなんだ」とコメントしているとおり、モデルとして活躍していたダニエル・ヘニー。

シモンズはマッチョなキャラですが、モデル当時のダニエルはスレンダーで今とは少しイメージが違いました。





モデル時代のダニエル・ヘニー

LOS ANGELES - AUGUST 7: 'Killer App' -- The BAU investigates a workplace shooting committed by a state-of-the-art drone in Silicon Valley, on CRIMINAL MINDS, Wednesday, Oct. 11 (10:00-11:00 PM, ET/PT) on the CBS Television Network. Pictured: Matthew Gray Gubler (Dr. Reid), Daniel Henney (Matt Simmons) (Photo by Darren Michaels/CBS via Getty Images)

現在「クリミナル・マインド」に出演するダニエル・ヘニー。マシューとのツーショット



英国系と韓国系のハーフで、米国人であるダニエルは、俳優としては韓国でブレイク。

TVドラマ「私の名前はキム・サムスン」で大人気となり、その後に出演した「春のワルツ」のPRで初来日しました。

もう10年以上前ですが、その頃、私は彼に単独インタビューする機会を得ました。





10年ほど前のダニエル・ヘニー





イベントが行われる会場内の狭い楽屋でのインタビューで、タキシード姿だったダニエルはとても眩しかったです!

私に椅子を引いてくれたのですが、取材の際にそんなことをしてくれたのはダニエルだけなので、紳士という印象が強いです。





その後、ダニエルはハリウッドに進出し、映画『ウルヴァリン:X-MEN ZERO』でエージェント・ゼロを演じたり、TVドラマ「スリー・リバーズ ~命をつなぐ熱き医師たち」にレギュラー出演したりしました。

アレックス・オローリンやキャサリン・メーニッヒが出ていた「スリー・リバーズ」、私は大好きだったんですが、残念ながら1シーズンで終わってしまいました(涙)。

LOS ANGELES - JUNE 21: Dr. Andy Yablonski (Alex O'Loughlin, center), the highly-skilled workaholic lead organ transplant surgeon, Dr. Miranda Foster (Katherine Moennig), a surgical fellow with a rebellious streak, Dr. David Lee (Daniel Henney), a womanizing surgical resident and Ryan Abbott (Christopher J. Hanke), who despite possessing no prior medical experience, becomes the transplant coordinator on THREE RIVERS on Sunday, Oct. 4 (9:00-10:00 p.m. ET/PT) on the CBS Television Network. (Photo by GEORGE HOLZ/CBS via Getty Images)

「スリー・リバーズ ~命をつなぐ熱き医師たち」

LOS ANGELES - JUNE 21: Dr. David Lee (Daniel Henney), a womanizing surgical resident who has broken as many hearts as he has replaced THREE RIVERS on Sunday, Oct. 4 (9:00-10:00 p.m. ET/PT) on the CBS Television Network. (Photo by GEORGE HOLZ/CBS via Getty Images)

医師デヴィッド・リーを演じた



アレックス・オローリン主演の「HAWAII FIVE-0」や、「レボリューション」にゲスト出演したり、『ベイマックス』に声の出演をしたりした後(並行して韓国作品に出演している時期も)、「クリミナル・マインド」ファミリーの一員となったダニエル。

「クリミナル・マインド」が大好きな私にとって、大変喜ばしいことです。

10年以上前に、椅子を引いてくれたダニエルが、私のイチオシドラマのレギュラーになるなんて、面白い偶然だなぁと思います。





LOS ANGELES - AUGUST 1: Joe Montegna, Paget Brewster, Daniel Henney, Erica Messer, Matthew Gray Gubler, A.J. Cook at the CBS Summer soirée, held on August 1, 2017 in Los Angeles, CA. (Photo by Trae Patton/CBS via Getty Images)

「クリミナル・マインド」ファミリーの一員に





運動が大好きで、毎日30分もジョギングするというダニエル。

犬好きな彼は、ワンコと一緒の時の笑顔が最高にキュートです!





韓国ドラマで有名となり、ハリウッドでも成功したダニエル・ヘニー。



ぜひ、また来日してほしいです。

その時は、再びインタビューして、彼からもマシューとの仲良し話を聞いてみたいです!





LOS ANGELES - NOVEMBER 23: 'Cure' -- The BAU is called to investigate a series of D.C. homicides where cryptic messages are found inside the mouths of each victim, on CRIMINAL MINDS, Wednesday, Jan. 24 (10:00-11:00 PM, ET/PT) on the CBS Television Network. Pictured (from top row L-R): Adam Rodriguez (Luke Alvez), Aisha Tyler (Dr. Tara Lewis), A.J. Cook (Jennifer Jareau), Daniel Henney (Matt Simmons), Joe Mantegna (David Rossi), Kirsten Vangsness (Penelope Garcia), Paget Brewster (Emily Prentiss), Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) (Photo by Cliff Lipson/CBS via Getty Images)

マシューの肩に手を置くダニエル♡

チャーミングな笑顔♪