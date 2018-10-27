京都・滋賀などで震度2

気象庁の発表によると、27日20時52分ころ、地震があった。この地震により観測された最大震度は2。

震源地は、奈良県（北緯34．4度、東経135．8度）で、震源の深さは約60ｋｍ、地震の規模（マグニチュード）は4．2と推定される。

この地震による津波の心配はないという。 ［震度1以上が観測された地点］ ＊印は気象庁以外の震度観測点についての情報。 三重県 震度2 津市美杉町八知＊ 伊勢市楠部町＊ 三重紀北町十須

震度1 津市島崎町 津市片田薬王寺町

津市安濃町東観音寺＊ 津市白山町川口＊

伊勢市矢持町 松阪市上川町 松阪市魚町＊

鈴鹿市西条 名張市鴻之台＊ 尾鷲市南陽町

尾鷲市南浦＊ 亀山市椿世町＊ 熊野市有馬町＊

志摩市志摩町布施田＊ 伊賀市緑ヶ丘本町

伊賀市小田町＊ 伊賀市島ヶ原＊ 伊賀市馬場＊

大台町江馬＊ 玉城町田丸＊ 三重紀北町相賀＊

三重紀北町東長島＊ 紀宝町神内＊ 滋賀県 震度2 栗東市安養寺＊ 湖南市石部中央西庁舎＊

竜王町小口＊

震度1 大津市御陵町 大津市南小松 大津市国分＊

大津市南郷＊ 彦根市城町 彦根市西今町＊

長浜市西浅井町大浦＊ 近江八幡市桜宮町

近江八幡市出町＊ 草津市草津＊ 守山市石田町＊

甲賀市水口町 甲賀市甲賀町大久保＊

甲賀市甲南町＊ 甲賀市信楽町＊ 野洲市西河原＊

湖南市中央森北公園＊ 湖南市中央東庁舎＊

高島市勝野＊ 東近江市上二俣町＊

東近江市市子川原町＊ 米原市顔戸＊

滋賀日野町河原＊ 京都府 震度2 和束町釜塚＊

震度1 京都中京区西ノ京 宇治市宇治琵琶 宇治市折居台＊

亀岡市余部町＊ 城陽市寺田＊ 長岡京市開田＊

八幡市八幡＊ 京田辺市田辺＊ 木津川市加茂町里＊

木津川市木津＊ 大山崎町円明寺＊ 久御山町田井＊

井手町井手＊ 宇治田原町荒木＊ 笠置町笠置＊

精華町南稲八妻＊ 南山城村北大河原＊ 兵庫県 震度2 淡路市郡家＊

震度1 姫路市安田＊ 明石市中崎 明石市相生＊

西宮市宮前町 西宮市平木＊ 洲本市物部

洲本市五色町都志＊ 洲本市山手＊ 相生市旭

加古川市加古川町 赤穂市加里屋＊ 三田市下里＊

篠山市北新町 朝来市和田山町枚田 淡路市富島

淡路市久留麻＊ 宍粟市山崎町船元＊ 上郡町大持＊ 奈良県 震度2 桜井市初瀬 桜井市粟殿＊ 香芝市本町＊

宇陀市菟田野松井＊ 宇陀市榛原下井足＊

宇陀市大宇陀迫間＊ 山添村大西＊ 御杖村菅野＊

高取町観覚寺＊ 吉野町上市＊ 大淀町桧垣本

黒滝村寺戸＊ 天川村洞川 天川村沢谷＊

奈良川上村迫＊ 東吉野村小川＊

震度1 奈良市二条大路南＊ 大和高田市野口＊

大和高田市大中＊ 大和郡山市北郡山町＊

天理市川原城町＊ 橿原市八木町＊ 五條市本町＊

御所市役所＊ 葛城市柿本＊ 葛城市長尾＊

平群町吉新＊ 斑鳩町法隆寺西＊ 奈良川西町結崎＊

三宅町伴堂＊ 田原本町役場＊ 曽爾村今井＊

明日香村岡＊ 上牧町上牧＊ 広陵町南郷＊

下市町下市＊ 野迫川村北股＊ 十津川村小原＊ 和歌山県 震度2 橋本市東家＊ 高野町高野山中学校

震度1 和歌山市男野芝丁 和歌山市一番丁＊

有田市初島町＊ 御坊市薗 田辺市中辺路町近露

田辺市中辺路町栗栖川＊ 田辺市本宮町本宮＊

新宮市新宮 新宮市磐盾＊ 新宮市熊野川町日足＊

紀の川市粉河 紀の川市那賀総合センター＊

紀の川市桃山町元＊ 岩出市西野＊

かつらぎ町丁ノ町＊ かつらぎ町花園梁瀬＊

高野町役場＊ 湯浅町青木＊ 和歌山広川町広＊

有田川町清水＊ 有田川町下津野＊ 由良町里＊

みなべ町土井 みなべ町芝＊ 日高川町土生＊

日高川町川原河＊ 白浜町日置＊ すさみ町周参見＊

太地町役場＊ 古座川町高池 福井県 震度1 敦賀市松栄町 敦賀市中央＊ 福井若狭町市場＊ 岐阜県 震度1 大野町大野＊ 大阪府 震度1 大阪東淀川区北江口＊ 大阪東成区東中本＊

大阪生野区舎利寺＊ 大阪旭区大宮＊

大阪城東区放出西＊ 大阪住吉区遠里小野＊

大阪東住吉区杭全＊ 大阪住之江区御崎＊

大阪平野区平野南＊ 大阪堺市堺区山本町＊

大阪堺市中区深井清水町 大阪堺市西区鳳東町＊

大阪堺市南区桃山台＊ 大阪堺市美原区黒山＊

吹田市内本町＊ 泉大津市東雲町＊

守口市京阪本通＊ 枚方市大垣内＊ 泉佐野市市場＊

泉佐野市りんくう往来＊ 富田林市高辺台＊

河内長野市清見台＊ 河内長野市役所＊

松原市阿保＊ 大阪和泉市府中町＊

箕面市粟生外院＊ 柏原市安堂町＊ 藤井寺市岡＊

泉南市男里＊ 泉南市消防本部＊ 四條畷市中野＊

交野市私部＊ 阪南市尾崎町＊ 島本町若山台＊

能勢町今西＊ 忠岡町忠岡東＊ 熊取町野田＊

田尻町嘉祥寺＊ 大阪岬町深日＊ 河南町白木＊

千早赤阪村水分＊ 岡山県 震度1 岡山北区御津金川＊ 倉敷市真備町＊

総社市地頭片山＊ 高梁市原田南町＊

瀬戸内市長船町＊ 真庭市下方＊ 真庭市禾津＊

真庭市蒜山下和＊ 里庄町里見＊ 鏡野町上齋原＊

岡山美咲町久木＊ 広島県 震度1 神石高原町油木＊ 香川県 震度1 土庄町甲